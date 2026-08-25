밀양시, 관광 중심 신규 브랜드 도입 검토…'LOOK AT MIRYANG' 적합성 논의

AI 핵심 요약beta
- 밀양시가 25일 브랜드 구축 최종보고회를 열고 신규 관광브랜드 도입을 검토했다.
- 연구진은 아리랑과 의를 결합한 관광브랜드 축을 제안했다.
- 시는 관광콘텐츠와 공공디자인 개선안을 검토해 단계적 실행에 나서기로 했다.
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세계 강변캠핑 축제 등 콘텐츠 검토
[밀양=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 밀양시가 도시 정체성을 재정립하기 위한 브랜드 연구를 마무리하고 관광 중심의 신규 브랜드 도입 여부를 검토한다.
밀양시는 25일 시청 민원접견실에서 안병구 시장 주재로 '밀양시 브랜드 구축 및 콘텐츠 개발 연구' 최종보고회를 개최했다고 밝혔다.
이번 연구는 밀양이 가진 역사·문화·자연자원을 하나의 통합 브랜드 체계로 묶고 이를 관광콘텐츠와 연계해 방문객 유입과 체류 시간을 늘리기 위해 추진됐다.
연구 용역은 경남연구원이 맡았다. 연구진은 브랜드 여건을 분석하고 국내외 사례를 조사했다. 이어 시민과 방문객, 전문가 등 501명을 대상으로 설문조사와 자문을 진행해 연구 결과를 도출했다.
연구진은 현행 행정브랜드인 '해맑은 상상 밀양'은 시정용으로 유지하되 관광에 특화된 별도의 신규 브랜드 개발이 필요하다고 제안했다. 관광 브랜드의 기본 축으로는 감성 자산인 '아리랑'과 김종직, 사명대사, 의열단으로 이어지는 정신·역사 자산인 '의(義)'를 결합한 이중 핵심 축 체계를 제시했다.
신규 관광 브랜드(안)는 해외 홍보와 활용을 고려해 영어 표현으로 구성됐다. 연구진은 'THIS IS MIRYANG', 'RIGHTEOUS MIRYANG', 'NOBLE MIRYANG', 'LOOK AT MIRYANG', 'BRAVE MIRYANG' 등 5가지를 제안했다. 이 가운데 밀양아리랑의 '날 좀 보소' 정서를 현대적으로 확장한 'LOOK AT MY(MIRYANG)'가 가장 적합한 표현으로 논의됐다.
핵심 관광 콘텐츠 구상도 함께 제시됐다. 밀양아리랑을 전면에 내세운 세계 강변캠핑 축제, 밀양의 '의(義)' 정신을 주제로 한 역사 탐방로(트레일) 조성, 영남루와 밀양강 일대를 잇는 야간 관광 사업인 강변 야간관광(리버나이트) 프로젝트 등이 주요 안건으로 보고됐다.
도시 이미지를 통합하기 위한 공공디자인 정비와 지역특산물 포장 개선(패키지 리뉴얼), 밀양을 상징하는 기념품(시그니처 굿즈) 개발 등 지역 산업화 방안도 논의됐다.
시는 이날 보고회에서 제시된 의견을 종합적으로 검토한 뒤 관련 부서 협의를 거쳐 단계적으로 실행 방안을 마련한다는 방침이다.
안병구 시장은 "이번 연구는 밀양의 정신 유산과 관광자원을 하나로 엮는 의미 있는 출발점"이라며 "밀양만이 보유한 우수한 자원을 활용해 미래지향적인 도시 브랜드로 발전시킬 방안까지 폭넓게 고민해 달라"고 주문했다.
news2349@newspim.com