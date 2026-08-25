경기주택도시공사, 연천 BIX 내 산업시설 45필지 공급

AI 핵심 요약beta
- GH가 25일 연천 BIX 산업시설용지 45필지를 공급한다고 밝혔다.
- 선납할인 5%와 이자 면제로 최대 15.75% 할인 혜택을 제공했다.
- 접수는 9월 4일~8일, 10월 1일 입주대상자를 선정할 계획이다.
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[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 경기주택도시공사(GH)는 연천 BIX(Business & Industry Complex) 내 산업시설용지 45필지를 공급한다고 25일 밝혔다.
이번 판매촉진책은 실수요자의 초기 자금 부담을 대폭 낮추기 위해 선납할인 5%, 3년 거치 후 잔금 1년 분할납부(6개월 단위), 할부이자 전액 면제 등을 골자로 진행된다.
이에 따라 계약과 동시에 대금을 완납하면 최대 15.75%의 할인 혜택을 받을 수 있다. 대상 용지는 총 45필지로 공급가격은 최소 8억9613만 원에서 최고 97억5084만 원까지 필지별로 상이하다.
접수는 GH 수원 본사에서 9월 4일~8일 방문접수로 진행한다. 공급방법은 관리기본계획상 입주 우선순위에 따른 추첨 방식이다. 이후 연천군 입주 심사를 거쳐 10월 1일 입주대상자를 선정할 계획이다.
연천 BIX는 GH와 연천군이 경기도 연천군 연천읍 통현리 273-4 일원에 60만㎡ 규모로 조성한 산업단지다. 분양가격인 조성원가는 3.3㎡당 84만3809원으로 인근 산업단지 대비 저렴하고 각종 투자 인센티브·중소기업 정책자금 및 보증지원, 국세 및 지방세 감면 등 다양한 혜택도 눈여겨볼 만하다.
공급 관련 세부 사항은 GH 홈페이지 및 토지분양시스템을 이용하거나 산단사업처 산단지원부로 문의하면 된다.
ssamdory75@newspim.com