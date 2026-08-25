경과원, '대학교 연계 ASM 활용 대학생 정보보호 컨설팅 지원사업' 추진

AI 핵심 요약beta
- 경과원은 25일 아주대 등과 정보보호 지원사업 협약을 맺었다.
- 생성형 AI·클라우드 확산에 따른 보안위협 대응이 목적이다.
- 대학생이 ASM 기반 컨설팅에 참여해 실무역량을 키운다.
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[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 경기도경제과학진흥원(경과원)은 25일 광교사무소에서 아주대학교, 한양대학교 ERICA, 대진대학교와 '대학교 연계 ASM 활용 대학생 정보보호 컨설팅 지원사업' 추진을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.
이번 사업은 생성형 AI와 클라우드 서비스 이용 확대로 기업의 디지털 자산이 빠르게 늘면서 함께 커지고 있는 사이버 보안 위협에 대응하기 위해 마련됐다.
특히 조직의 승인이나 관리 범위를 벗어난 정보기술 자산을 뜻하는 섀도우 IT(Shadow IT)와 외부에 노출된 서버·서비스 등 기업이 미처 파악하지 못한 보안 취약지점을 선제적으로 확인하는 데 초점을 맞췄다.
인터넷에 노출된 기업의 IT 자산과 취약점을 식별·관리하는 공격표면관리(ASM) 기술을 활용해 대학생이 실제 기업의 정보보호 컨설팅 과정에 참여하는 것이 핵심이다.
사업은 과학기술정보통신부와 한국인터넷진흥원(KISA)이 주관하고 경과원 경기정보보호지원센터가 경기지역 수행기관으로 참여한다.
협약식에는 경과원과 아주대, 한양대 ERICA, 대진대 관계자 등이 참석해 대학생의 정보보호 실무역량 강화와 지역 정보보호 생태계 활성화를 위한 기관별 협력방안을 논의했다.
협약에 따라 경기정보보호지원센터는 사업 기획과 교육 프로그램 운영을 비롯해 예산과 인프라 등을 지원하고 세 개 대학은 참여 학생 모집과 학내 스터디 공간, 교육 기자재 등을 지원한다.
각 기관은 교육과 기업 컨설팅을 연계해 학생들이 학교에서 배운 정보보호 지식을 기업 현장에 적용할 수 있도록 협력체계를 이어가기로 했다.
경과원은 이번 사업을 산학협력형 정보보호 인재양성 모델로 발전시키고 도내 중소기업의 사이버 위협 대응을 위한 정보보호 지원사업과의 연계도 강화할 계획이다.
현창하 경과원 미래신산업부문 상임이사는 "이번 사업은 대학생이 최신 보안 기술을 익히고 실제 기업의 보안 취약점을 점검하며 실무역량을 높이는 과정"이라며 "대학·기업과 협력해 정보보호 인재를 양성하고 도내 중소기업의 보안 역량 강화도 적극 지원하겠다"고 말했다.
ssamdory75@newspim.com