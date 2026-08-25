수원시 '2029년 세계도로협회(PIARC) 동계도로대회' 국내 개최 후보 도시 선정

AI 핵심 요약beta
- 수원특례시가 25일 PIARC 동계도로대회 국내 후보지로 뽑혔다.
- 국토부는 24일 심사해 수원을 2029년 대회 개최 후보 도시로 선정했다.
- 수원시는 28일 협의회 구성해 9월 3일 유치 제안서를 낼 예정이다.
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[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 수원특례시는 '2029년 제18회 세계도로협회(PIARC) 동계도로대회' 국내 개최 후보 도시로 선정됐다고 25일 밝혔다.
국토교통부는 지난 24일 서울역 공항철도(AREX) 회의실에서 '2029년 제18회 세계도로협회(PIARC) 동계도로대회 유치희망도시 선정 평가회'를 열고 심사를 거쳐 수원시를 개최 후보 도시로 선정했다.
세계도로협회(PIARC)가 주최하는 동계도로대회는 동계 도로 관련 최대 규모 국제행사로 도로관리 기술·정책을 공유하는 전시·학술대회다.
1909년 설립된 세계도로협회(PIARC)는 도로 분야 최고 권위의 국제기구로 140여 개국이 참여하고 있다. 동계도로대회는 4년마다 개최한다.
수원시는 국토교통부, 한국도로협회와 오는 28일 대한민국 유치 실무협의회를 구성하고 9월 3일 세계도로협회(PIARC) 본회에 유치 제안서를 제출할 예정이다.
세계도로협회(PIARC) 운영위원회가 제안서를 검토한 후 개최지를 선정해 10월 23일 발표된다.
수원시는 국토교통부·한국도로협회와 함께 전통적인 제설 종합 관리와 더불어 기후변화로 인한 폭설에 시스템화된 매뉴얼로 효율적으로 대응하는 수원시의 모델을 제시해 '2029년 제18회 세계도로협회(PIARC) 동계도로대회' 유치에 박차를 가한다는 계획이다.
ssamdory75@newspim.com