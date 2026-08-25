원주시, 정지선 셰프 '원주만두축제 홍보대사' 위촉

AI 핵심 요약beta
- 강원 원주시는 25일 정지선 셰프를 홍보대사로 위촉했다.
- 정지선 셰프는 만두축제와 어울리는 중식 전문가로 꼽혔다.
- 2026 원주만두축제는 10월 23일부터 25일까지 열린다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[원주=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 원주시는 정지선 셰프를 '2026 원주만두축제 홍보대사'로 위촉했다고 25일 밝혔다.
정지선 셰프는 다양한 방송 프로그램과 콘텐츠에서 활동하며 대중에게 친숙한 중식 전문가로, '딤섬의 여왕'으로 알려져 있다. 딤섬 분야에서 높은 전문성을 쌓아온 그는 만두축제와 잘 어울리는 인물로 평가받고 있다.
원주시는 만두를 주제로 한 원주만두축제와 정지선 셰프의 전문성, 그리고 대중적 인지도가 결합해 축제를 효과적으로 알릴 수 있을 것으로 기대하고 있다.
정지선 셰프는 앞으로 2026 원주만두축제 홍보대사로서 다양한 온·오프라인 활동에 이어 축제 기간에는 특별한 라이브 쿠킹쇼를 열어 만두의 매력을 전할 계획이다.
정지선 셰프는 "딤섬과 만두는 제가 셰프로서 오랫동안 애정을 가져온 분야인 만큼 만두를 주제로 한 원주만두축제의 홍보대사를 맡게 돼 매우 의미 있다"며 "축제 현장에서 쿠킹쇼를 통해 만두의 다양한 매력과 즐거움을 관객들과 나누고 싶다"고 밝혔다.
구자열 원주시장은 "정지선 셰프는 '딤섬의 여왕'으로 대중적 인지도가 높은 셰프로 원주만두축제와 잘 어울리는 홍보대사"라며 "정지선 셰프와 함께 축제의 매력을 널리 알리고 올해 축제가 시민과 관광객들에게 특별하고 즐거운 경험으로 기억될 수 있도록 최선을 다할 것"이라고 말했다.
한편, 2026 원주만두축제는 10월 23일부터 25일까지 원주천 새벽시장 일원에서 개최된다. 올해는 행사장을 새롭게 구성하고 인근 전통시장과의 연계를 강화할 계획이다. 다양한 만두 먹거리를 비롯해 전통시장 연계 프로그램, 공연 및 체험, 시민 참여 프로그램 등이 마련된다.
onemoregive@newspim.com