电视剧《乌蒙深处》韩国首播仪式暨贵州文旅经贸联合推介活动在首尔举行

纽斯频通讯社首尔8月25日电 在中韩建交34周年之际，电视剧《乌蒙深处》韩国首播仪式暨贵州文旅经贸推介活动24日下午在首尔举行。

贵州省文联党组书记、副主席何长锁，韩国电影艺术家联合会会长、韩国电影振兴委员会副会长、导演梁允豪，中韩文化交流协会会长、K文化全球有限公司CEO朴垠贞，韩国哈拿多乐旅行社中国部经理韩奎浩分别进行致辞。

图为活动现场。【图片=中新社提供】

中国驻韩大使馆相关部门负责同志，贵州有关文化、旅游、经贸、酱酒企业，韩国OBS、EBS电视台相关部门负责同志，韩国有关文化、旅游、影视企业代表，韩国10余名知名导演、演员、艺人，以及中央驻韩媒体和韩国相关媒体20余家参加活动。

何长锁以影视为媒进行文旅经贸推介，他表示，电视剧《乌蒙深处》的荧幕光影，是多彩贵州最生动的实景缩影，为韩国友人全方位认识贵州、走进贵州打开了全新窗口。今日的贵州，山水与人文共生、生态与发展共荣，尽显自然、人文、和谐、发展四重极致之美。此次《乌蒙深处》海外首播，是以文艺精品创作服务全省工作大局、讲好贵州故事的一次积极探索。以本次海外推介活动为契机，贵州将持续推动文艺精品出海传播，深化与韩国在影视创作、文旅推广、经贸投资、文化交流等领域全方位合作。"

梁允豪表示，《乌蒙深处》记录了一群年轻人扎根故乡、追寻梦想、梦想成真的奋斗故事，传递的奋斗精神与真挚情感具有跨越国界的感染力。我相信，此次播出将成为一个温暖的契机，让中韩两国人民的心再次向彼此靠近一步。文化艺术交流真正的魅力，不只是彼此欣赏，更在于相互启发、共同成长。作为一名导演，也作为韩国电影界的一员，我热切期待此次电视剧播出能够成为坚实的起点，让今后中韩两国的影视创作者更加频繁地相聚、更深入地交流，并共同描绘和创作新的作品。

朴垠贞表示，贵州拥有壮美的自然景观和丰富的人文景观，电视剧在韩首播将为韩国观众打开认识贵州的新窗口。今天的首播仪式，是一场汇聚文化、旅游、影视和经贸资源的交流盛会，也让我们看到了贵州与韩国进一步深化合作的广阔空间。中韩文化交流协会和韩国K文化全球有限公司将积极发挥桥梁作用，协助贵州在韩国开展文旅品牌宣传、媒体传播、旅行社渠道建设、旅游产品开发及商务资源对接，推动项目落地，将推介转化为务实合作成果。

韩奎浩表示，贵州旅游资源得天独厚，通过这次《乌蒙深处》的播出，希望更多的韩国人了解贵州，也希望11月仁川-贵阳直航的开通给贵州和韩国双方带来更多的文化旅游交流合作。作为韩国旅行社的代表，我们一定会努力输送更多的游客到贵州。

活动现场，贵阳佳映影视传媒有限公司与韩国OBS（京仁电视台）签署了电视剧《乌蒙深处》播出协议，与韩国EBS（教育电视台）签署了深化合作战略协议；在文旅经贸联合推介环节，贵州省外经贸集团、贵州茅台集团、贵州习酒集团、贵州国台酒业集团；贵旅集团、万峰林旅游集团、梵净山文化旅游产业集团、西江旅游集团、毕节旅游集团等企业分别作推介，集中展示茅台、习酒、国台等酱酒品牌，以及贵旅、毕节、万峰林、梵净山、西江千户苗寨等文旅资源。

会上，贵州相关文旅企业与韩国有关旅行社签订了合作协议，围绕下一步的客源拓展，进一步开发两地旅游产品、拓展客源市场。

另外，活动由贵州省文学艺术界联合会、贵州省文化和旅游厅、贵州省商务厅主办，贵州省旅投国际文化旅游有限公司承办。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社