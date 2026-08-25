새마을금고, 거제·통영 수해 복구에 1억6000만원 지원

AI 핵심 요약beta
- 새마을금고중앙회가 25일 거제·통영 수해 복구를 지원했다
- 성금 1억 원과 생수 12만병 등 1억6000만원을 지원했다
- MG따숨봉사단 투입과 금융지원도 9월 18일까지 시행했다
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임직원 봉사단 현장 파견, 피해 고객 금융지원도 실시
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 새마을금고중앙회는 집중호우로 피해를 입은 경남 거제시와 통영시의 복구를 위해 총 1억6000만원 규모의 성금과 구호물품을 지원한다고 25일 밝혔다.
이번 지원은 대한적십자사와 협력해 추진한다. 거제시와 통영시에 각각 5000만원의 성금을 전달하고 6000만원 상당의 생수 12만병을 지원한다. 성금과 구호물품은 피해 주민의 생활 안정과 지역 복구 등에 사용될 예정이다.
새마을금고 임직원으로 구성된 'MG따숨봉사단'도 수해 현장에 파견된다. 봉사단은 침수 피해가 발생한 거제 지역 아파트에서 지하주차장에 유입된 토사를 제거하고 배수 작업을 지원하는 등 복구 활동에 나선다.
수해 피해 고객을 위한 금융지원도 실시한다. 오는 9월 18일까지 '재해피해확인서'를 제출한 가계·소상공인·중소기업 고객을 대상으로 1년 이내 만기 연장과 6개월 이내 원리금 상환 유예, 1000만원 이내 긴급자금대출 등을 지원한다.
새마을금고중앙회 관계자는 "갑작스러운 수해로 어려움을 겪고 있는 주민들에게 깊은 위로의 말씀을 드린다"며 "피해 주민들이 하루빨리 안전한 일상을 되찾을 수 있도록 지원과 현장 복구 활동에 최선을 다하겠다"고 말했다.
yunyun@newspim.com