건보공단 사칭 스미싱 주의보..."모든 모바일 고지서에 URL 첨부 안 해"

AI 핵심 요약beta
- 건보공단은 25일 사칭 문자로 악성 앱 설치를 유도했다.
- 문자는 고지서 확인을 미끼로 URL 접속을 유도했다.
- 건보공단은 URL 없는 문자만 발송한다며 삭제를 당부했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 국민건강보험공단을 사칭해 악성 앱 설치를 유도하는 인터넷주소(URL) 포함 문자가 유포돼 이용자들의 각별한 주의가 요구된다.
건보공단은 25일 건보공단을 사칭한 사이트 접속 및 악성 앱 설치를 유도하는 문자가 유포되고 있어 각별한 주의를 당부했다.
해당 문자는 '국민건강보험공단에서 발송하는 고지서를 확인하라'는 제목으로 공단 사칭 사이트 인터넷주소(URL)와 함께 발송됐다.
공단 상징체계(CI)를 포함해 건보공단 공식 문자로 오인하게 하고 문서를 열람하기 위해 별도의 '보안문서 Viewer(뷰어)'를 설치해야 하는 것처럼 속여 악성 앱 설치를 유도하고 있다.
건보공단은 사칭 사이트와 악성 앱 유포를 인지하고 즉시 건보공단 누리집, 모바일 앱 등에 주의 안내문 게시 등 피해 최소화를 위해 적극 대응하고 있다.
건보공단 관계자는 "건보공단은 모든 전자 안내문(SMS·알림톡 등)과 4대 보험 고지서 문자 발송 시 인터넷주소(URL)을 포함시키지 않는다"며 "문자를 받을 경우 즉시 삭제하거나 반드시 건보공단 지사 또는 고객센터를 통해 확인이 필요하다"고 당부했다.
sdk1991@newspim.com