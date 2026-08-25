이상휘 의원, '도서지역 해상운송비 지원 품목 확대' 법안 대표발의

AI 핵심 요약beta
- 이상휘 의원이 25일 해상운송비 지원법을 발의했다
- 도서지역 지원 품목을 확대하고 환수 근거를 담았다
- 지역협의체 설치로 지원금 관리 체계도 강화했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 이상휘 국민의힘 의원(포항남·울릉)은 도서지역 해상운송비 지원 품목을 확대하고 지원금 관리 체계를 강화하는 내용을 담은 '해운법 일부개정법률안'을 대표발의했다고 25일 밝혔다.
현행법은 국가 또는 지방자치단체가 도서민이 사용할 목적의 유류, 가스, 연탄 및 목재펠릿의 해상운송비 중 일부를 내항화물운송사업자 등에게 지원할 수 있도록 규정하고 있다.
그러나 도서지역의 생활여건 변화와 물품 수요 다양화로 법률에 열거된 품목 외에도 지원이 필요하다는 요구가 이어져 왔다.
또 해상운송비 지원금의 환수에 관한 법률상 근거가 미비하고, 해상운송비 지원과 관련해 도서민과 이해관계인 등의 의견을 수렴하고 협의할 수 있는 제도적 기반이 마련되어 있지 않다는 지적도 제기됐다.
이번 개정안은 해상운송비 지원이 가능한 품목의 범위를 확대하고, 부당 지급 등에 대한 환수 근거를 마련하는 한편 해상운송비 지원에 관한 지역협의체 설치 근거를 담고 있다.
이 의원은 "도서지역 주민들은 육지보다 높은 물류비용을 부담하며 일상생활에서 큰 불편을 겪고 있다"며 "실질적인 생활물류 수요에 탄력적으로 대응하는 한편 지원금 환수와 지역협의체 운영을 통해 정책의 투명성과 실효성을 높이겠다"고 강조했다.
jeongwon1026@newspim.com