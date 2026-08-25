디에스엠, 파라다이스시티와 K-관광 협력 MOU 체결

AI 핵심 요약beta
- 디에스엠이 25일 파라다이스시티와 MOU를 체결했다.
- 81파크 인천공항과 파라다이스시티를 연계해 관광 콘텐츠를 개발했다.
- 양사는 공동 마케팅과 결합상품으로 관광객 유치에 나섰다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자 설희 인턴기자= 차세대 레저 플랫폼 기업 디에스엠이 파라다이스시티와 손잡고 내년 봄 개장 예정인 '9.81파크 인천공항'을 연계한 관광 콘텐츠 개발에 나선다.
25일 디에스엠은 9.81파크 인천공항과 인근 복합리조트 파라다이스시티를 연계하고 공동 마케팅을 추진하기 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.
파라다이스시티는 파라다이스세가사미가 운영하는 영종도 소재 복합리조트다. 호텔 1270객실을 비롯해 카지노와 컨벤션, 스파, 엔터테인먼트, 문화·예술 시설 등을 갖추고 있다.
디에스엠의 9.81파크는 '그래비티 레이싱' 등 체험형 콘텐츠에 인공지능(AI) 기반 기록·랭킹·영상·게임 시스템을 결합한 레저 테마파크다. 지난 2020년 문을 연 9.81파크 제주는 누적 이용객 300만명을 넘어섰다.
내년 봄 개장 예정인 9.81파크 인천공항은 제주점보다 약 2배 많은 이용객을 수용할 수 있는 실내 스타디움으로 조성된다. 로보틱스와 AI 기술을 적용한 레이싱 차량과 신규 체험 콘텐츠 등을 선보일 예정이다. 디에스엠은 개장 첫해 100만명 이상의 방문객 유치를 목표로 하고 있다.
양사는 이번 협약을 통해 국내외 신규 고객을 대상으로 공동 마케팅을 추진하고 두 시설의 콘텐츠와 혜택을 연계한 결합상품을 개발할 계획이다.
해외 관광객 유치를 위한 공동 영업을 비롯해 마이스(MICE), 단체관광, 교육·체험 프로그램, 공동 캠페인 개발에도 협력한다. 방문객의 이동 편의성과 교통 접근성을 높이기 위한 방안도 함께 추진할 예정이다.
9.81파크 인천공항과 파라다이스시티는 인천공항 자기부상열차 파라다이스시티역을 사이에 두고 인접해 있다. 양사는 이를 활용해 두 시설을 하나의 관광 동선으로 연계한다는 계획이다.
디에스엠 관계자는 "이번 업무협약을 통해 9.81파크에서 첨단 기술로 구현한 역동적인 K-레저 콘텐츠를 경험하고, 파라다이스시티에서는 문화·예술과 휴식, 엔터테인먼트를 즐길 수 있는 새로운 형태의 관광 경험을 구축할 수 있게 됐다"며 "양사의 강점을 결합해 인천공항을 중심으로 국내외 관광객이 찾는 대표적인 K-관광 거점을 조성하고, 글로벌 관광 경쟁력을 강화해 나가겠다"고 말했다.
winter1004@newspim.com