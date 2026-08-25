원주시, 2조1058억 규모 민선 9기 첫 추경안 시의회 제출

AI 핵심 요약beta
- 원주시가 25일 2조1058억원 추경안을 제출했다.
- 이번 추경은 본예산보다 1808억원 늘었다.
- 원주시는 복지·안전·미래산업에 집중했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[원주=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 원주시는 총 2조1058억원 규모의 민선 9기 첫 추가경정예산안을 원주시의회에 제출했다고 25일 밝혔다.
이번 추경안은 제1회 추가경정예산보다 1808억원 늘어난 규모다. 일반회계 1조8405억원, 특별회계 2653억원으로 편성됐다.
원주시는 지난해에 이어 예산 규모가 2조원을 넘어서며 '2조원 재정 도시'로 자리 잡았다고 설명했다. 이월 예정사업 등 불필요한 지출을 조정해 재원을 확보하고 복지·안전·미래산업과 생활밀착형 사업에 집중 투자한다는 방침이다.
일반회계 주요 재원은 지방세 100억 원, 세외수입 58억 원, 지방교부세 389억 원, 국·도비 보조금 714억 원 등이다. 시는 주요 현안사업의 조기 추진을 위해 지방채 300억 원도 발행한다.
미래산업 분야에는 지역 주도형 AI 대전환 20억5000만 원, 의료AX 실증허브 조성 7억원, AI융합 에스테틱 의료기기 글로벌 기반 구축 8억5000만 원, 반도체 첨단세라믹 소재·부품·공정 혁신기술 개발 5억원 등을 반영했다.
청년 취업준비 쿠폰 지원에는 1억2000만 원, 기업밀착형 산학융합 촉진지원 2억3000만 원, 문화선도산단 조성 1억 원도 편성됐다.
안전·복지 분야에서는 고유가 피해지원금 495억 원, 시내버스 손실보상금 및 재정지원 44억 원, 육아기본수당 89억 원, 도로 제설 25억8000만 원, 태장배수지 설치 35억 원 등이 포함됐다.
도심 인프라 확충에는 동부순환도로 개설 200억 원, 문화체육공원 캠프롱 조성 112억 원, 남부권 화물자동차 공영차고지 조성 42억5000만 원, 종축장 부지 시민공원 조성 1억3000만 원 등이 반영됐다.
시민 생활과 직결된 소규모 사업도 추진한다. 영랑~화실사거리 인도 개설 3억 원, 시내도로 노면포장 불량구간 정비 2억 원, 보행 취약지역 보안등 설치 1억 원, 무인단속카메라 설치 1억5000만 원, 행구수변공원 세족시설 설치 1억원 등을 편성했다.
구자열 원주시장은 "낭비성 예산은 줄이고 주요 현안에는 적기에 재정을 투입하겠다"며 "시민이 일상에서 변화를 체감할 수 있는 생활형 SOC 사업도 지속 확대하겠다"고 말했다.
이번 추경예산안은 원주시의회 상임위원회와 예산결산특별위원회 심의를 거쳐 오는 9월 16일 최종 확정될 예정이다.
onemoregive@newspim.com