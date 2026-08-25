세스코 마이랩, 추석 선물세트 프로모션 진행

AI 핵심 요약beta
- 세스코가 25일 마이랩 추석 선물세트 프로모션을 시작했다.
- 이번 행사는 9월 30일까지 주방·욕실용 세트로 진행한다.
- 8종·4종·2종 세트로 실용성을 앞세워 구성했다.
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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 종합환경위생기업 세스코가 추석 명절을 맞아 환경위생용품 브랜드 '세스코 마이랩(CESCO Mylab)'의 추석 선물세트 프로모션을 9월 30일까지 진행한다.
'세스코 마이랩'은 세스코 과학연구소의 위생 노하우를 담아 주방, 욕실, 생활공간 전반의 위생 관리를 돕는 환경위생용품 브랜드다. 이번 프로모션은 8월 3일부터 9월 30일까지 진행되며, 선물세트는 8종, 시그니처 4종, 에센셜 2종으로 마련됐다. 각 선물세트는 A와 B 두 가지 타입으로 구성돼 총 6가지 세트 중 사용 목적에 따라 선택할 수 있다.
8종 선물세트는 주방부터 욕실, 생활공간까지 관리할 수 있는 다양한 제품으로 구성됐다. B세트는 항균 풋샴푸, 배수구클리너, 다목적 욕실세정제, 다용도 살균클리닝 티슈, 기름때세정제 파워, 항균 핸드워시 폼, 섬유탈취제, 주방수세미 망사 등 8가지 제품을 담았다.
시그니처 4종 선물세트는 주방과 욕실 등 공간별 위생 관리에 초점을 뒀다. A세트는 배수구클리너, 다목적 주방세정제, 항균 핸드워시 폼, 다용도 살균클리닝 티슈 등 4종으로 구성됐다.
에센셜 2종 선물세트는 일상에서 자주 사용하는 제품 2종을 간결하게 구성했다. A세트는 곡물발효 살균소독제와 배수구클리너를 담았다.
각 제품은 생활공간 별 위생 관리 목적에 따라 사용할 수 있다. 곡물발효 살균소독제는 식기류와 조리도구 등 주방 위생 관리에, 배수구클리너와 다목적 주방세정제, 기름때세정제 파워 등은 명절 음식 준비와 조리 후 주방 관리에 활용할 수 있다. 다목적 욕실세정제와 항균 풋샴푸, 항균 핸드워시 폼 등은 욕실과 개인 위생 관리에 사용할 수 있다.
세스코 관계자는 "명절 선물의 실용성을 중요하게 생각하는 소비자들이 늘면서 일상에서 자주 사용하는 생활용품도 선물세트로 꾸준히 선택되고 있다"며 "이번 추석 선물세트는 주방과 욕실, 생활공간 등 사용 목적과 선물 대상에 따라 필요한 제품을 선택할 수 있도록 다양하게 구성했다"고 말했다.
세스코 마이랩 추석 선물세트 프로모션은 9월 30일까지 진행되며, 자세한 제품 구성과 프로모션 내용은 세스코몰에서 확인할 수 있다.
whitss@newspim.com