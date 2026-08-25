Sh수협은행, 고객 자녀 금융교육 프로그램 1기 완료

AI 핵심 요약beta
- Sh수협은행이 25일 우수고객 자녀 대상 ‘Sh Next-GEN Club’ 1기를 마무리했다.
- 1기는 4일부터 3회 진행되며 금융교육과 직무 멘토링을 제공했다.
- 수료자 12명 중 4명은 선발돼 심화 프로그램에 참여한다.
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[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = Sh수협은행은 우수고객 자녀를 대상으로 운영한 'Sh Next-GEN Club' 1기 과정을 마무리했다고 25일 밝혔다.
1기는 지난 8월 4일부터 3회에 걸쳐 진행됐다. 자본의 이해, 기업가치와 신용평가, 거시경제와 시장 분석 등 금융 현장 중심의 경제·금융 교육이 제공됐으며, 금융권 취업을 희망하는 참가자들에게는 직무 멘토링도 함께 진행됐다.
1기 수료자는 총 12명이다. 이 중 우수한 성과를 보인 4명은 'Sh수협은행 House View Fellow'로 선발돼 심화 프로그램에 참여하며 금융시장 이해와 실무 역량을 높인다.
수협은행은 9월 20일부터 2기 모집을 시작한다. 2기는 원데이 과정으로 총 3회 운영될 계획이다.
신학기 은행장은 "이 프로그램은 금융교육과 진로 멘토링을 통해 차세대 고객과 새로운 관계를 만들어가는 것"이라며 "고객과 다음 세대까지 이어지는 장기적 파트너십을 강화할 수 있도록 차별화된 프로그램을 지속 확대하겠다"고 말했다.
주거래 기업체로부터 임직원 자녀 대상 단독 프로그램 운영 요청이 이어짐에 따라 수협은행은 향후 기업체 단독 프로그램으로도 확대할 예정이다.
romeok@newspim.com