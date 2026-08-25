BNK부산은행, 건강기부계단 기금 산모·환아 지원

AI 핵심 요약beta
- BNK부산은행이 24일 건강기부계단 전달식을 열었다
- 부산교통공사 등과 취약계층 산모·신생아 지원에 쓴다
- 계단 이용 시 1인당 10원 적립해 10년간 모금했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = BNK부산은행은 지난 24일 부산 도시철도 2호선 경성대·부경대역에서 건강기부계단 적립금 전달식을 열었다고 25일 밝혔다. 초록우산어린이재단, 부산교통공사, 인제대학교 부산백병원과 함께 진행한 이번 행사는 시민 기부금을 취약계층 산모와 신생아 지원에 사용하기 위한 것이다.
건강기부계단은 시민들이 에스컬레이터 대신 계단을 이용할 때마다 1인당 10원씩 적립되는 참여형 사회공헌 사업이다. 부산은행은 2016년 6월 경성대·부경대역에 처음 조성한 후 부산역으로 확대해 현재 2곳에서 운영 중이다. 10년간 모인 기부금은 초록우산에 지정 기탁돼 부산백병원에 내원하는 취약계층 산모와 신생아의 모자의료 지원에 쓰인다.
부산백병원은 보건복지부가 지정한 부산·울산·경남 권역모자의료센터로 고위험 산모·태아 통합치료센터와 신생아 집중치료지역센터를 운영하고 있다. 부산은행은 지난해 8월 부산백병원과 고위험 신생아 치료비 지원을 위한 업무협약을 체결하는 등 지역 산모와 아이들을 위한 지원을 지속하고 있다.
romeok@newspim.com