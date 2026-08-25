카네비모빌리티, '민군협력 엑스포'서 미래 모빌리티 통합 기술 공개

AI 핵심 요약beta
- 카네비모빌리티가 25일 무인이동체 엑스포 참가를 밝혔다.
- 드론·LiDAR·V2X·전기선박 솔루션을 전시한다.
- 3D ToF LiDAR와 데모 플랫폼을 선보인다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 스마트 모빌리티 전문기업 카네비모빌리티가 오는 27일까지 서울 코엑스에서 열리는 '2026 무인이동체 X 민군협력 엑스포'에 참가한다고 25일 밝혔다.
카네비모빌리티는 이번 전시회 공동 주관기관인 첨단민군산업협회의 회장사로도 참여한다. 드론, LiDAR, V2X 기반 산업용 통신, 친환경 전기선박 등 모빌리티 전 분야의 주요 제품과 솔루션을 전시할 계획이다.
회사에 따르면 이번 전시의 주요 제품은 '3D ToF LiDAR'다. 올해 말 양산을 목표로 개발 중인 고성능 LiDAR 센서로, 정밀한 3차원 공간 인식을 통해 드론·로봇 등 무인이동체의 주변 환경 인식 및 장애물 감지에 적용 가능하다. 고객 요구사항을 개발 단계부터 반영하고 다양한 환경에 최적화된 응용 기술 지원을 제공한다.
현장에서는 V2X 통신을 지원하는 산업용 통신 모듈 'KM-2010'과 자율주행 전문 기업 스카이오토넷과의 기술 협력을 통해 LiDAR 센서와 통신 모듈을 적용한 무인이동체 데모 플랫폼을 선보일 예정이다.
카네비모빌리티 정종택 대표이사는 "이번 전시는 카네비모빌리티가 쌓아온 다양한 모빌리티 기술과 제품을 한자리에서 소개하는 자리"라며 "각 분야 기술을 유기적으로 연계해 새로운 사업 기회를 발굴하고 국내외 시장에서 경쟁력을 지속 확대해 나가겠다"고 말했다. 이어 "자동차, 자율주행, 무인이동체, 친환경 모빌리티 등 민간 분야에서 축적한 기술력을 기반으로 기술 적용 영역을 국방 및 민군협력 분야까지 확대해 나갈 계획"이라고 밝다.
nylee54@newspim.com