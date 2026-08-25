이지스, 울산 고정밀 전자지도 구축 3년 연속 참여

AI 핵심 요약beta
- 이지스가 25일 울산시 고정밀 전자지도 구축 사업 3년 연속 참여를 밝혔다.
- 드론·라이다 데이터로 2차원·3차원 디지털 트윈 전환을 맡았다.
- 자율주행·UAM 상용화 위해 AI 분석과 플랫폼 고도화를 추진했다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 디지털 트윈 기술 기업 이지스가 울산광역시의 고정밀 전자지도 구축 사업에 3년 연속 참여 중이라고 25일 밝혔다.
울산시는 국토교통부 국토지리정보원이 주관하는 고정밀 전자지도 구축 챌린지 사업에 3년 연속 선정됐으며, 이지스는 이를 통해 자율주행, 도심항공교통(UAM), 스마트 모빌리티 등 첨단 모빌리티 상용화에 기여할 계획이다.
회사에 따르면 이지스는 드론 촬영, 항공 영상, 라이다(LiDAR), 다방향카메라, 이동지도제작시스템(MMS) 등으로 취득한 데이터를 자체 디지털 트윈 플랫폼에 연계하는 핵심 역할을 담당하고 있다. 공간 데이터를 단순 지도 형태가 아닌 미래 모빌리티 서비스에 활용 가능한 2차원 및 3차원 디지털 트윈 데이터로 전환하는 데 주력 중이다.
자율주행 기술이 실제 도시 환경에서 구현되려면 현실 공간을 정밀하게 반영한 데이터뿐 아니라 도시 변화에 따라 지속적으로 최신화되는 데이터 운영 체계가 필요하다. 이지스는 취득부터 구축, 활용, 갱신까지 연결되는 데이터 체계를 확립하고 자율주행 및 스마트 모빌리티 상용화를 위한 디지털 트윈 기술 개발에 나설 방침이다.
항공·드론 영상과 인공지능을 결합한 기술을 적용해 도로·건물·시설물·지형 변화 등에 대한 AI 자동 분석 기능을 탑재할 계획이다. 향후 생성형 AI를 활용해 데이터 검색, 도로 환경 분석, 변화탐지 결과 조회 등이 가능하도록 플랫폼을 고도화할 예정이다.
회사 관계자는 "울산시와 자율주행 등 첨단 산업에 활용될 전자지도 제작 프로젝트에 지속 참여하고 있다"며 "축적한 공간정보를 바탕으로 AI 변화탐지와 생성형 AI를 결합해 첨단 산업 분야로 플랫폼 적용 범위를 확대해 나가겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com