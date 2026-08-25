신한라이프, 서울대와 안양수목원 생태복원…3년간 3억원 지원

AI 핵심 요약beta
- 신한라이프가 24일 서울대와 협약을 맺었다
- 안양수목원 생태복원·탄소저감 사업을 추진했다
- 2028년까지 3억원 지원·일자리 창출에 나섰다
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시니어 생태해설사 양성·임직원 봉사활동도 연계
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 신한라이프는 서울대학교와 안양수목원 생태복원 사업을 위한 업무협약을 체결했다고 25일 밝혔다.
지난 24일 서울대학교 관악캠퍼스 행정관에서 열린 협약식에는 유홍림 서울대 총장, 이요한 안양수목원장, 천상영 신한라이프 사장 등이 참석했다.
이번 협약은 안양수목원의 생태계 복원을 통해 생물다양성을 보전하고 탄소저감과 생태교육, 지역사회 일자리 창출 등을 연계하기 위해 마련됐다.
신한라이프는 오는 2028년까지 3년간 총 3억원의 발전기금을 지원한다. 양 기관은 난온대 이끼원과 양치식물원을 조성하고 생태숲 복원에 따른 탄소흡수 효과를 측정·관리할 계획이다.
시니어 생태해설사 양성과 운영을 통해 지역사회 일자리 창출에도 나선다. 신한라이프 임직원이 참여하는 나무심기와 생태환경 정비 봉사활동도 진행할 예정이다.
안양수목원은 1967년 서울대학교 농업생명과학대학이 관악산 일대 식물자원 보존과 연구를 위해 조성한 국내 최초 연구 수목원이다. 교육·연구 목적으로 운영되다 지난해 11월부터 일반 시민에게 상시 개방됐다.
서울대는 이번 협력을 통해 생태계 복원과 식물자원 보존을 위한 연구·교육을 강화하는 한편 시민과 사회적 약자를 위한 생태 프로그램도 확대할 계획이다.
신한라이프 관계자는 "이번 협약은 생물다양성 보전이라는 환경적 가치를 넘어 생태교육과 지역사회 일자리 창출 등 사회적 가치를 함께 만들어간다는 점에서 의미가 있다"며 "앞으로도 환경과 지역사회의 지속가능한 미래를 위해 사회공헌 슬로건인 '따뜻한 채움'의 가치를 꾸준히 실천해 나가겠다"고 말했다.
yunyun@newspim.com