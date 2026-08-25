카카오, 브랜드메시지 발송비 1원당 5원 매출 효과

AI 핵심 요약beta
- 카카오가 25일 브랜드메시지 효과를 공개했다
- 한양대 연구진은 소규모 파트너 매출 증대가 컸다
- 이용자 편의와 스미싱 예방 효과도 확인했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 카카오톡 '브랜드메시지'가 소규모 파트너의 매출 증대에 효과적인 것으로 분석됐다. 카카오는 25일 한양대 연구진이 분석한 브랜드메시지의 비즈니스 성과 결과를 공개했다.
류한별·김지환 한양대 ERICA 경제학부 교수 연구진은 지난해 6월부터 올해 5월까지 브랜드메시지를 활용한 비즈메시지 파트너 2510곳을 대상으로 매출·재구매·방문 변화를 분석했다. 브랜드메시지는 카카오톡 채널 친구이자 마케팅 정보 수신에 동의한 이용자에게 광고성 메시지를 전달하는 서비스다.
연구 결과 브랜드메시지 발송비 1원당 약 5원의 매출 효과가 나타났다. 발송 전 대비 매출은 46.2%, 재구매 건수는 30.7%, 방문자 수는 16.9% 증가했으며, 재구매 증가 효과는 발송 후 3일까지 지속됐다.
소규모 파트너에서 효과가 더욱 두드러졌다. 발송 직전 평균 매출 중위값을 기준으로 나눈 결과, 소규모 파트너는 발송비 1원당 11.1원의 매출 효과를 기록했고 매출 90.2%, 재구매 47.3%, 방문자 22.6%가 증가했다. 대규모 파트너도 발송비 1원당 4.1원의 매출 효과와 함께 매출·재구매·방문자 모두 증가했다.
이용자 편의도 개선된 것으로 나타났다. 채널 프로필과 공식 인증 정보로 발신 주체를 쉽게 확인할 수 있어 메시지 진위나 링크 안전성을 따로 확인하는 시간을 줄일 수 있었다.
맞춤형 상품·혜택 정보는 반복적인 탐색 과정을 간소화하고 구매 실패·반품 가능성도 낮췄다. 연구진은 이 같은 시간·거래비용 절감분을 연간 약 24.4억 원 규모의 소비자 편익으로 추정했다.
발신번호만 표시되는 기존 문자메시지와 달리 브랜드메시지는 사업자 확인을 거친 카카오톡 채널에서 발송돼 발신 주체가 명확하다. 연구진은 이 구조가 스미싱과 기업 사칭 피해 예방에도 기여한다고 분석했다.
카카오 정책아젠다 김성준 박사는 "이번 연구를 통해 브랜드메시지가 파트너의 마케팅 성과를 높이는 동시에 이용자에게 보다 편리하고 신뢰할 수 있는 메시지 경험을 제공하고 있음을 확인했다"며 "앞으로도 이용자 편의와 신뢰를 바탕으로 파트너와 이용자 모두의 가치를 높이며 비즈니스 메시지 시장의 혁신을 이어갈 것"이라고 전했다.
origin@newspim.com