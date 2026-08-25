[내일날씨] 한낮 36도 폭염 지속…수도권 곳곳 비

AI 핵심 요약beta
- 기상청은 26일 수도권에 비와 소나기를 예보했다.
- 중부지방은 흐리고 남부지방과 제주도는 맑겠다.
- 낮 최고 36도 폭염이 이어지겠다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 수요일인 26일에는 한낮 기온이 36도까지 오르는 폭염이 지속되고 수도권 곳곳에서 비 또는 소나기가 내릴 전망이다.
25일 기상청과 케이웨더에 따르면 오는 26일 수요일은 중부지방이 대체로 흐리고, 남부지방과 제주도는 대체로 맑겠다.
낮 동안 수도권과 강원 내륙·산지에는 곳에 따라 비가 내리겠다. 예상 강수량은 5~20㎜다.
아침 최저기온은 22~26도로 예상된다. ▲서울 25도 ▲인천 25도 ▲수원 24도 ▲춘천 23도 ▲강릉 25도 ▲청주 24도 ▲대전 24도 ▲전주 24도 ▲광주 24도 ▲대구 24도 ▲부산 26도 ▲울산 24도 ▲제주 27도다.
낮 최고기온은 27~36도로 전망된다. ▲서울 31도 ▲인천 29도 ▲수원 30도 ▲춘천 29도 ▲강릉 31도 ▲청주 33도 ▲대전 33도 ▲전주 34도 ▲광주 35도 ▲대구 35도 ▲부산 35도 ▲울산 35도 ▲제주 34도다.
바다의 물결은 서해·동해·남해 앞바다에서 0.5∼1.0m로 일겠다.
에어코리아에 따르면 이날 미세먼지 농도는 전 권역에서 '좋음'∼'보통'으로 예상된다.
yuniya@newspim.com