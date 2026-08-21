[프로야구] KIA 양현종, 역대 2번째 13시즌 연속 100이닝…송진우와 어깨 나란히

AI 핵심 요약beta
- KIA 양현종이 21일 고척 키움전서 13시즌 연속 100이닝을 달성했다.
- 양현종은 5.1이닝 1실점으로 시즌 100이닝을 채웠다.
- 송진우와 최다 타이를 이뤘고 내년 새 기록에 도전한다.
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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 프로야구 KIA 타이거즈의 살아있는 전설 양현종이 KBO리그 역대 두 번째 13시즌 연속 100이닝 기록을 세웠다.
양현종은 21일 서울 고척스카이돔에서 열린 2026 신한 SOL KBO리그 키움 히어로즈와의 원정경기에 선발 등판해 5.1이닝 2피안타 3사사구 5탈삼진 1실점(1자책점)을 기록했다.
이날 경기 전까지 올 시즌 95.2이닝을 소화했던 양현종은 이날 5회말 선두타자 김건희를 좌익수 뜬공으로 처리하면서 시즌 100이닝을 채웠다.
양현종은 한화 이글스(빙그레)의 전설 송진우(은퇴)가 1994년부터 2006년까지 기록한 KBO리그 역대 최장 13시즌 연속 100이닝과 어깨를 나란히 했다. 양현종이 내년 시즌 100이닝 이상을 던지면 이 부문 신기록을 세운다.
양현종은 데뷔 3년 차였던 2009시즌 148.2이닝을 던지며 처음으로 100이닝을 넘겼다. 이후 2011시즌까지 3시즌 연속 100이닝 이상을 소화했지만, 2012시즌 41이닝에 그치며 기록 행진이 한 차례 끊겼다.
다시 출발한 것은 2013시즌이었다. 그해 104.2이닝을 책임진 양현종은 미국프로야구 메이저리그(MLB)에 진출했던 2021시즌을 제외하고 매 시즌 100이닝 이상을 기록했다.
특히 2015시즌부터 2019시즌까지는 5시즌 연속 180이닝 이상을 던지며 리그를 대표하는 이닝 이터로 자리 잡았다. 2016시즌에는 개인 한 시즌 최다인 200.1이닝을 소화했고, 2017시즌에는 193.1이닝을 던지며 KIA의 통합 우승에 힘을 보탰다.
양현종은 이날 경기 전까지 개인 통산 194승, 2248탈삼진, 2752.1이닝을 기록 중이었다. 탈삼진은 KBO리그 역대 1위이고, 최다승과 최다이닝은 송진우(210승·3003이닝)에 이어 2위다.