한국 U-18 남자농구, 대만 완파하고 아시아컵 4강…U-19 월드컵 출전권 확보

AI 핵심 요약beta
- 한국 U-18 남자농구 대표팀이 21일 대만을 107-79로 꺾고 4강에 올랐다.
- 한국은 준결승 진출과 함께 내년 U-19 월드컵 출전권을 확보했다.
- 엄지후가 31점, 윤지훈이 26점을 올리며 승리를 이끌었다.
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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 한국 18세 이하(U-18) 남자농구 대표팀이 아시아컵 4강에 오르며 내년 열리는 U-19 월드컵 출전권을 확보했다.
신종석 감독이 이끄는 한국은 21일(한국시간) 인도 아마다바드 비르 사바르카르 스타디움에서 열린 2026 국제농구연맹(FIBA) U-18 아시아 남자농구대회 8강 경기에서 대만을 107-79로 제압했다.
조별리그에서 3전 전승을 거두고 D조 1위로 8강에 올랐던 한국은 이날 8강에서 승리하며 4년 만에 대회 4강 무대를 밟았다.
이번 대회 상위 4개 팀에는 내년 열리는 FIBA U-19 월드컵 출전권이 주어진다. 한국은 준결승 진출과 함께 월드컵 티켓도 손에 넣었다.
한국은 경기 초반부터 주도권을 잡았다. 1쿼터를 24-18로 앞선 채 마쳤고, 2쿼터에는 상대 실책을 유도하며 흐름을 완전히 가져왔다. 전반 종료 시점 점수는 51-34였다.
후반에도 흐름은 달라지지 않았다. 한국은 엄지후(양정고)와 윤지훈(경복고)의 3점슛에 힘입어 대만 수비를 흔들었다. 대만은 좀처럼 반격 동력을 만들지 못했고, 한국은 여유 있게 28점 차 승리를 완성했다.
엄지후가 가장 돋보였다. 엄지후는 3점슛 5개를 포함해 31점을 몰아치며 한국 공격을 이끌었다. 쌍둥이 형제 윤지훈과 윤지원(이상 경복고)도 대승에 힘을 보탰다. 윤지훈은 26점, 윤지원은 17점을 기록해 둘이 합쳐 43점을 올렸다.
한국은 호주와 이란의 8강전 승자와 결승 진출을 놓고 맞붙는다.
football1229@newspim.com