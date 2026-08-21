전재수 부산시장, 김윤덕 장관에 '공공기관 2차 이전 제안서' 전달

AI 핵심 요약beta
- 전재수 부산시장이 21일 김윤덕 장관에게 공공기관 2차 이전 집중 배치를 건의했다.
- 부산에 금융 등 지식서비스 공공기관을 모아 국가 성장축을 만들자고 강조했다.
- 분산보다 거점도시 집중이 생산성과 균형발전에 낫다고 주장했다.
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[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 전재수 부산시장이 김윤덕 국토교통부 장관에게 정부의 공공기관 2차 이전과 관련해 비수도권 거점도시 중심의 집중 배치를 건의했다.
부산시는 전 시장이 21일 김 장관을 만나 정부의 공공기관 2차 이전을 지역별 분산 배치가 아닌 거점도시 중심의 집중 이전 방식으로 추진해 달라고 요청했다고 밝혔다.
전 시장은 김 장관에게 "비수도권 최대 경제권인 동남권의 중심도시 부산에 금융 등 지식서비스 분야 공공기관을 모아 수도권에 대응할 국가 성장축을 만들어야 한다"고 강조했다.
그러면서 "단순한 지역별 분산보다 산업과 인재, 인프라가 집적된 도시에 공공기관을 집중해야 생산성을 높일 수 있다"며 "인구 감소 시대의 균형발전 전략도 바꿔야 한다"고 강조했다. 부산이 동남권 경제의 중심지이자 해양·금융 관련 공공기관을 수용할 준비가 된 도시라고 설명했다.
공공기관 이전 효과가 울산과 경남으로도 확산할 수 있다고 봤다. 조선과 자동차, 석유정제 등 동남권 주력산업과의 연계 가능성도 함께 제시했다.
전 시장은 1차 이전 당시 도심 재생형 혁신도시를 조성해 직원 정착을 뒷받침한 경험도 갖고 있다고 밝혔다. 가족 동반 이주율을 높였던 만큼 2차 이전도 안정적으로 수용할 수 있다는 입장이다.
전재수 시장은 "공공기관 2차 이전은 기관을 지역별로 나누는 데 그쳐서는 안 되며 대한민국의 새로운 성장축을 만드는 국가전략이 돼야 한다"라며 "지식서비스 산업 관련 공공기관을 집중 이전해 수도권에 대응하는 새로운 국가 성장축으로 육성해 주실 것을 강력히 건의드린다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com