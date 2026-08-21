사천시, 국회의원 등과 지역 현안 해결 공조…"우주항공복합도시·국비 확보"

AI 핵심 요약beta
- 사천시가 21일 연석 간담회 열고 현안 사업을 논의했다.
- 우주항공복합도시 특별법 제정과 기반시설 지원을 건의했다.
- 2027년 국·도비 확보 위해 정치권과 협력하겠다고 밝혔다.
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2027년 국·도비 확보 계획 추진
[사천=뉴스핌] 최민두 기자 = 우주항공산업 기반을 넓히려는 경남 사천시의 주요 사업들이 국회와 경남도의 지원을 받기 위한 협의 테이블에 올랐다.
사천시는 21일 시청 종합상황실에서 박동식 시장 주재로 '2026년 국회의원·도의원 연석 간담회'를 열고 지역 현안과 2027년도 국·도비 건의사업을 논의했다고 밝혔다.
간담회에는 서천호 국회의원과 김규헌·최갑현 도의원, 시 간부공무원 등 10여 명이 참석했다. 참석자들은 우주항공복합도시 건설을 비롯한 주요 사업의 추진 상황을 공유하고 재원 확보와 현안 해결을 위한 공동 대응 방안을 협의했다.
시는 '우주항공복합도시 건설 및 지원에 관한 특별법'의 조속한 제정을 우선 과제로 제시했다. 서천호·문금주 국회의원이 공동 대표 발의한 이 법안은 지난해 12월 발의됐으며 올해 2월 국회 국토교통위원회에 상정돼 법안심사소위원회에 회부된 상태다.
법안에는 국토교통부 추진단 설치와 예비타당성조사 면제, 특별회계 설치 등의 내용이 담겼다. 사천시는 산업·연구·행정·정주 기능을 집적한 우주항공복합도시 조성을 위해 법적 지원 기반이 필요하다는 입장이다.
도시개발사업 추진을 위한 지원도 요청했다. 시는 주거·교통·문화·녹지·산업·연구 기능을 갖춘 복합도시 조성을 추진하고 있으며 올해 12월 개발사업 구역 지정 고시와 내년 6월 개발계획 수립 고시를 목표로 행정절차를 진행하고 있다.
위성개발혁신센터와 공공임대형 지식산업센터, 첨단우주항공 창업기업 공유공장 등 기반시설에 대한 관심과 지원도 건의했다. 해당 시설은 우주항공클러스터 위성특화지구와 연계해 중소·벤처기업의 입주 공간과 공용장비 등을 제공하는 사업이다.
시는 이와 함께 2026 사천에어쇼의 우주항공·방위산업전 확대, KF-21 비행소음과 관련한 군소음보상법 개정, 사천공항 확장 및 CIQ 시설 설치를 요청했다.
사천우주항공선의 국가철도망 반영과 수도권 2차 이전 공공기관 유치 등도 지역 정치권이 공동 대응해야 할 현안으로 제시했다.
2027년도 국·도비 사업으로는 각산 알파인 코스터 조성, 사천만 청정해역 환경정화선 건조, 광포만 습지보호구역 관리, 실안지구 연안정비사업, 사천 야구장 조성 등이 논의됐다.
예수지구 풍수해 생활권 종합정비사업과 제2 비토대교 건설, 목섬근린공원 정비, 주한미군 공여구역 주변지역 지원사업, 사천시 먹거리통합지원센터 건립에 대한 협조도 요청했다.
시는 정부 예산안 심의와 국회 예산심사 일정에 맞춰 국회의원·도의원, 경남도, 중앙부처와 협력해 국·도비 확보에 나설 계획이다.
박동식 시장은 "우주항공복합도시를 비롯한 현안사업은 사천의 발전뿐 아니라 국가 우주항공산업의 경쟁력과도 관련돼 있다"며 "특별법 제정과 사업 추진을 위해 지역 정치권의 지원을 부탁드린다"고 말했다.
이어 "2027년도 국·도비 확보를 위해 지역 정치권과 긴밀히 협력하고 사업의 필요성과 추진 타당성을 적극 설명하겠다"고 덧붙였다.
m25322532@newspim.com