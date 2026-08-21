권순기 경남교육감, 돌봄·방과후학교 점검…창원 남양초 수업 참관

AI 핵심 요약beta
- 권순기 경남교육감이 21일 창원 남양초를 찾아 돌봄교실을 점검했다.
- 학부모와 교직원은 돌봄 대기 해소와 프로그램 개선을 건의했다.
- 도교육청은 현장 의견을 반영해 지원을 강화하겠다고 밝혔다.
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[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 개학과 함께 학교 돌봄교실의 문이 다시 열린 가운데 학부모와 교직원이 현장에서 겪는 어려움을 교육감에게 전달했다.
경남도교육청은 권순기 교육감이 21일 창원 남양초등학교를 찾아 2학기 돌봄교실과 방과후학교 운영 상황을 점검하고 학교 구성원들과 의견을 나눴다고 밝혔다.
권 교육감은 이날 돌봄교실과 방과후학교 수업을 참관하며 학생들을 격려했다. 이후 학부모와 학교장, 교직원이 참석한 간담회에서 돌봄 및 방과후학교 운영 현안을 들었다.
간담회에서는 맞벌이 가정 등의 돌봄 수요와 대기 학생 해소 방안, 학생·학부모 수요를 반영한 방과후학교 프로그램 개선, 방과후 활동 중 학생 안전 확보 방안 등이 논의됐다.
학부모들은 자녀를 안심하고 맡길 수 있는 안정적인 돌봄 환경과 다양한 방과후학교 프로그램 운영을 요청했다. 학교 관계자들은 운영 과정에서 발생하는 현장의 어려움과 지원이 필요한 사항을 설명했다.
권 교육감은 "학생들이 안전하게 생활할 수 있는 돌봄 환경과 질 높은 방과후학교 프로그램을 마련하는 것은 공교육의 책무"라며 "현장에서 나온 의견을 정책에 반영해 학부모가 안심할 수 있는 교육환경을 만들겠다"고 말했다.
도교육청은 학교와 학부모의 의견을 계속 수렴해 돌봄·방과후학교 정책을 보완하고 학교별 여건과 수요에 맞는 지원을 강화할 계획이다.
news2349@newspim.com