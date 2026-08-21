아이칠린 첫 유닛 9월 2일 데뷔 확정…'아이칠린 제이', 스케줄러 오픈

AI 핵심 요약beta
- 아이칠린이 21일 첫 유닛 아이칠린 제이를 공개했다.
- 제이는 22일 콘셉트 포토와 31일 티저를 낸다.
- 첫 디지털 싱글 룩 앳 미!는 9월 2일 발매했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 아이칠린이 데뷔 후 첫 유닛을 선보인다.
소속사 케이엠이엔티는 지난 20일 공식 SNS를 통해 아이칠린 제이의 첫 번째 디지털 싱글 '룩 앳 미!(Look At Me!)' 스케줄러를 공개했다.
공개된 스케줄러는 바비 인형의 옷장을 연상시키는 화려하고 키치한 디자인으로 단번에 시선을 사로잡았다. 핑크빛 진열장 안에는 레이스 카디건과 반짝이는 데님 셋업, 드레스, 미니스커트, 롱부츠 등 다채로운 패션 아이템이 빼곡히 배치돼 러블리한 분위기를 자아냈다.
여기에 하트와 별 장식, 픽셀 그래픽으로 표현된 '룩 앳 미!' 로고와 네온 컬러의 문구가 통통 튀는 매력을 더하며 이들이 새롭게 선보일 음악과 콘셉트를 향한 궁금증을 한껏 끌어올렸다.
스케줄러에 따르면 아이칠린 제이는 오는 22일과 23일 두 가지 버전의 콘셉트 포토를 차례로 공개한다. 이어 25일 비주얼라이징 티저, 27일 트랙 리스트, 31일 뮤직비디오 티저를 선보이며 유닛 데뷔 열기를 뜨겁게 달굴 예정이다.
아이칠린 제이는 아이칠린이 데뷔 후 처음으로 선보이는 유닛이다. 아직 베일에 싸인 멤버 구성부터 기존 활동과는 또 다른 음악과 콘셉트까지, 아이칠린 제이를 통해 펼쳐질 새로운 조합에 글로벌 팬들의 관심이 집중되고 있다.
앞서 이들은 지난 19일 커밍순 이미지를 기습 공개하며 유닛 데뷔 소식을 알렸고, 글로벌 팬들의 뜨거운 관심을 모은 바 있다. 연이어 베일을 벗은 스케줄러를 통해 다채로운 티징 콘텐츠를 예고한 만큼 이들이 선보일 새로운 음악과 색깔에 기대가 더욱 커진다.
한편 아이칠린 제이의 첫 번째 디지털 싱글 '룩 앳 미!'는 오는 9월 2일 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.
moonddo00@newspim.com