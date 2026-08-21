거제시, 집중호우 산림 피해조사 착수…전문인력 30여명 투입

AI 핵심 요약beta
- 거제시가 21일 집중호우 산사태 피해조사를 시작했다
- 산림조합 9곳 30여 명이 피해 규모와 토사 유출을 살폈다
- 시는 결과를 토대로 복구계획을 세우고 예찰을 강화했다
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시민 안전 지속적 예찰 및 점검 계획
[거제=뉴스핌] 남경문 기자 = 집중호우로 약해진 산비탈을 따라 추가 붕괴 우려가 커지면서 경남 거제시가 산림 분야 피해조사에 전문인력을 투입했다.
시는 산림조합중앙회 부산울산경남지역본부와 경남지역 산림조합의 협조를 받아 최근 집중호우로 발생한 산사태와 임도·산림시설 피해 현장조사를 진행하고 있다고 21일 밝혔다.
이번 조사는 산림 분야 피해 규모와 토사 유출 정도를 파악하고 추가 피해를 예방하기 위해 추진됐다. 현장조사 결과를 토대로 신속한 복구계획도 수립할 예정이다.
조사에는 산림조합중앙회 부산울산경남지역본부와 거제·진주·의령·남해·김해·함안·고성·양산·밀양 등 경남지역 9개 산림조합이 참여한다. 투입된 인력은 30여 명이다.
조사단은 산사태 발생지역을 직접 찾아 피해 규모와 토사 유출 정도를 확인하고 있다. 인근 주택과 도로 등 주요 시설물에 미친 영향도 점검 대상이다.
지형과 배수 상태, 추가 붕괴 가능성도 함께 살핀다. 응급복구가 필요한 곳은 우선 조치하고 항구적 복구가 필요한 지역은 전문 검토를 거쳐 복구방안을 마련할 계획이다.
거제시는 이번 민관 협력으로 광범위한 피해지역을 효율적으로 조사할 수 있을 것으로 보고 있다. 산림 분야 전문기관의 기술과 현장 경험도 복구 과정에 활용한다.
시는 조사 결과를 바탕으로 피해 규모를 집계하고 필요한 복구사업을 추진할 예정이다. 산사태 취약지역에 대해서는 지속적인 예찰과 점검을 이어가 추가 피해를 막기로 했다.
시 관계자는 "산사태 피해를 정확히 파악하고 신속하게 복구하는 것이 중요하다"며 "전문기관의 현장조사 역량을 활용해 피해조사와 복구에 최선을 다하겠다"고 말했다.
이어 "산사태 피해지역은 추가 붕괴 등 2차 피해 가능성이 있다"며 "시민들은 위험지역 접근을 자제하고 안전에 각별히 유의해 달라"고 당부했다.
news2349@newspim.com