원광디지털대 대학원, 연구역량 강화 'Zero to Top' 특강 개최

AI 핵심 요약beta
- 원광디지털대 대학원 자연건강학과가 21일 Zero to Top 특강을 마쳤다.
- 특강은 1일부터 19일까지 서울캠퍼스와 온라인으로 진행했다.
- 논문 작성과 통계분석, AI 활용법을 다뤄 호응을 얻었다.
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최윤희 원장 "체계적 논문 준비 지원...학문적 성장 적극 뒷받침"
[광명=뉴스핌] 박승봉 기자 = 원광디지털대학교 대학원 자연건강학과는 대학원생들의 연구 역량 향상을 위해 마련한 'Zero to Top' 특강을 성공적으로 마쳤다고 21일 밝혔다.
대학교에 따르면 이번 특강은 지난 1일부터 19일까지 서울캠퍼스와 온라인 화상회의(Zoom)를 통해 진행됐다. 연구를 처음 시작하는 대학원생들이 연구방법론 기초부터 논문 작성, 통계분석 등 연구 수행 전반에 필요한 역량을 단계별로 습득하도록 기획됐다.
지난 1일 서울캠퍼스에서 열린 첫 강연에서는 유숙희 교수가 '질적 연구와 양적 연구의 이해'를 주제로 연구 설계 및 방법론 선택 기준을 제시했다. 이어 오선경 교수가 'AI 활용 논문 작성법'을 통해 생성형 AI를 연구에 유용하게 적용하는 전략을 전수했다.
이어 12일과 19일에는 연구·논문 컨설팅 전문가인 윤선희 트림셀파 대표의 온라인 특강이 열렸다. 12일에는 논문 작성 전략 및 통계표 해석법을 다뤘으며, 19일에는 우수 논문 사례 분석, 자료 검색, 연구노트 및 참고문헌 작성법 등 실무 노하우를 공유했다.
특강은 이론 습득을 넘어 논문 검색, 통계분석, AI 활용 등 실제 연구 현장에 바로 적용 가능한 내용으로 구성돼 참가자들의 높은 호응을 얻었다.
최윤희 원광디지털대 대학원장은 "이번 특강은 대학원생들이 연구에 대한 자신감을 얻고 체계적으로 논문을 준비할 수 있도록 돕기 위해 마련됐다"며 "앞으로도 변화하는 연구 환경에 맞춘 다채로운 교육 프로그램을 운영해 학생들의 학문적 성장을 적극 지원하겠다"고 말했다.
1141world@newspim.com