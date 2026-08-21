반도체기업 나유타, 청주에 570억 투자…본사까지 옮긴다

AI 핵심 요약beta
- 청주시는 21일 나유타와 570억 원 투자 협약을 맺었다.
- 나유타는 2028년까지 오창에 공장을 짓고 본사를 옮긴다.
- 청주시는 AI·HBM 반도체 산업 집적 효과를 기대했다.
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[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북 청주에 AI·고대역폭 메모리(HBM) 반도체 관련 기업의 대규모 투자가 이루어진다.
반도체 기업 나유타가 570억 원을 투입해 신규 공장을 짓고 경기 화성에 있는 본사도 청주로 이전한다.
청주시는 21일 임시 청사 직지실에서 나유타와 신규 공장 신축 및 본사 이전을 위한 투자 협약을 체결했다고 밝혔다.
나유타는 2026년부터 2028년까지 청원구 오창읍 서오창테크노밸리 내 1만558.6㎡ 부지에 신규 공장을 건립한다.
2028년까지 80명 규모의 신규 인력도 채용할 계획이다.
이번 투자의 핵심은 단순한 생산 시설 확대에 그치지 않고 반도체 장비 개발과 양산 제작, 공정 개발 등 핵심 기능을 청주에 집적한다는 점이다.
본사 이전까지 추진되면서 청주를 중심으로 한 반도체 산업 생태계 강화에도 속도가 붙을 전망이다.
2019년 설립된 나유타는 반도체 웨이퍼 세정을 주력으로 하는 기업이다.
청주시 흥덕구 옥산산업단지에서 청주 사업장을 운영하고 있으며 AI·HBM용 300㎜ 지지 기판 세정·재생 기술을 보유하고 있다.
청주시는 이번 투자를 계기로 AI·HBM 분야 생산과 연구, 경영 기능이 지역에 집적되고 신규 일자리와 협력 업체 연계 등 지역경제 활성화 효과도 나타날 것으로 기대하고 있다.
시는 충북도와 함께 공장 건립과 본사 이전 과정에서 인허가 등 행정 지원에 나설 방침이다.
방상규 나유타 대표는 "청주는 기존 사업장을 운영하며 산업 인프라와 입지 경쟁력을 확인한 지역"이라며 "신규 공장과 본사 이전을 계기로 AI·HBM 반도체 분야 경쟁력을 강화하겠다"고 말했다.
이장섭 청주시장은 "기업의 핵심 기능을 청주에 집적하는 의미 있는 투자"라며 "청주가 첨단 반도체 산업 중심지로 성장할 수 있도록 투자 이행과 안정적인 정착을 적극 지원하겠다"고 밝혔다.
baek3413@newspim.com