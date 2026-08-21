[내일날씨] 전국 곳곳 비소식...서울 한낮 30도

AI 핵심 요약beta
- 22일 중부지방에 비, 전국 곳곳 소나기다
- 수도권·강원 중심 5~80mm 비가 내리겠다
- 아침 21~26도, 낮 28~34도 더위가 이어진다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 고다연 기자 = 토요일인 22일은 오전까지 중부지방을 중심으로 비가 오겠다. 전국 곳곳에 소나기가 오는 지역도 있겠다.
21일 기상청에 따르면 오는 22일 중부지방은 대체로 흐리고 남부지방과 제주도는 구름이 많겠다. 오전까지 수도권과 강원내륙은 비가 오는 곳이 있겠다. 오후에 경기북부·남동부와 강원내륙·산지, 충청권내륙, 남부지방, 오전부터 저녁 사이 제주도는 소나기가 오는 곳이 있겠다.
21일부터 22일까지 예상 강수량은 서해5도 30~80mm, 서울·인천·경기, 강원남부내륙·산지 10~60mm, 강원중·북부내륙·산지 5~40mm다.
소나기에 의한 예상 강수량은 경기북부·남동부, 강원내륙·산지, 대전·세종·충남내륙, 충북, 광주·전남내륙, 전북내륙, 대구·경북, 경남내륙 5~40mm, 제주도 5~60mm다.
아침 최저기온은 21~26도로 예상된다. ▲서울 24도 ▲인천 24도 ▲수원 24도 ▲춘천 22도 ▲강릉 23도 ▲청주 24도 ▲대전 24도 ▲전주 26도 ▲광주 26도 ▲대구 24도 ▲부산 25도 ▲울산 25도 ▲제주 27도다.
낮 최고기온은 28~34도로 예측된다. ▲서울 30도 ▲인천 30도 ▲수원 31도 ▲춘천 30도 ▲강릉 29도 ▲청주 33도 ▲대전 33도 ▲전주 34도 ▲광주 33도 ▲대구 32도 ▲부산 32도 ▲울산 32도 ▲제주 33도다.
바다 물결은 서해 앞바다 0.5~1.5m, 남해·동해 앞바다 0.5~1.0m로 일겠다.
에어코리아에 따르면 미세먼지는 전 권역이 '좋음'으로 예상된다.
gdy10@newspim.com