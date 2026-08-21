전재수 부산시장 "가덕도신공항 착공 준비…공사비 반영 대책 모색"

AI 핵심 요약beta
- 전재수 부산시장이 21일 가덕도신공항 현안을 논의했다.
- 공사비 상승분 반영과 올해 우선시공분 착공을 추진했다.
- 내년 본공사 착공을 위해 인허가 지원도 협의했다.
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안전성·품질 확보 성장 엔진 역할
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 전재수 부산시장이 가덕도신공항건설공단과 공사비 상승분의 사업비 반영 방안을 논의하며 연말 우선시공분 착공과 내년 본공사 착공 준비에 나섰다.
부산시는 전 시장이 21일 오전 10시 시청 의전실에서 이윤상 가덕도신공항건설공단 이사장을 만나 가덕도신공항 건설사업의 주요 현안을 논의했다고 밝혔다.
양측은 가덕도신공항이 남부권의 새로운 성장축을 뒷받침할 핵심 기반시설이라는 데 의견을 같이하고, 사업의 차질 없는 추진을 위해 협력하기로 했다.
중동전쟁 장기화에 따른 유가와 원자재 가격 상승 문제도 다뤘다. 공사비 상승으로 사업에 참여 중인 지역 건설업체의 경영 부담이 커지고, 일부 업체의 사업 이탈 가능성도 제기되는 만큼 사업비 반영 대책이 필요하다는 판단이다.
가덕도신공항 부지조성공사는 대우건설컨소시엄이 지난 3월 기본설계와 우선시공분 실시설계에 착수했다.
시는 올해 말 우선시공분 착공, 내년 본공사 착공을 목표로 관련 절차를 진행하고 있다. 참여기업 의견을 수렴해 공사비 상승분을 사업비에 반영할 수 있도록 정부와 국회를 상대로 해결 방안을 모색할 계획이다.
공사비 현실화가 참여기업의 부담을 줄이는 동시에 공항의 안전성과 품질, 공사 일정 확보에도 필요하다는 입장이다.
또 내년 본공사 착공에 맞춰 인허가 추진 상황을 관리하고, 관계 기관 간 이견을 조정할 범정부 인허가 지원 전담팀 운영 방안을 국무조정실과 협의 중이다.
전재수 시장은 "가덕도신공항은 부산을 넘어 남부권이 대한민국의 새로운 성장엔진으로 자리매김하기 위한 핵심적인 인프라"라며 "가덕도신공항의 우선시공분이 올해 차질 없이 착공될 수 있도록 관계 기관과 긴밀히 소통하고 협력해 나가겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com