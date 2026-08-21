"9월 한 달 수원시 만석공원은 온통 축제"...'2026 새빛공원 페스티벌'

AI 핵심 요약beta
- 수원특례시가 9월 만석공원서 새빛공원 페스티벌 연다고 21일 밝혔다.
- 공연·마켓·체험 등 행사와 시민참여 프로그램을 다채롭게 운영한다.
- 수원시가 공원에서 여가·문화 즐기는 특별한 일상 기대했다.
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[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 수원특례시는 9월 한 달 동안 만석공원에서 공연과 시민참여‧체험 프로그램을 즐길 수 있는 '2026년 새빛공원 페스티벌'을 연다고 21일 밝혔다.
새빛공원 페스티벌은 시민들이 공원에서 여가와 문화를 함께 즐길 수 있도록 여러 부서의 공원 관련 프로그램을 연계해 운영하는 축제다.
공연, 마켓, 문화·체험, 환경·건강 프로그램 등이 만석공원 곳곳에서 이어진다. 주요 행사는 ▲거리로 나온 예술(9월 5일) ▲스테이지 온(6일) ▲제30회 수원백중제(12일) ▲2026 수원 스트리트 아트 밸리댄스(13일) ▲만석 힐링예술축제(20일) ▲시네마 인 만석거(27일) 등이다.
시민 참여 프로그램도 풍성하다. 만석 소소마켓과 수원굿즈 플리마켓, 수원시공유경제한마당, 우리동네 플리마켓을 비롯해 가족 줍깅, 반려동물 문화교실, 목공놀이터, 탄소중립·자원순환 체험 등을 운영한다.
한가위를 앞두고 시민들이 함께 즐기는 '한가위 모여락(樂)'도 있다.
시니어댄스 교실과 다도체험 '마음다담', '만석: 바른걸음', '만석들썩 공원탐구', '그린그린 뮤지엄: 감각노트' 등 연령과 관심사에 맞춰 참여할 수 있는 프로그램도 이어진다.
레드서클 캠페인과 자전거 안전교육 등 생활밀착형 프로그램도 운영한다. 행사 기간에는 운영 부스와 포토존 등 부대시설을 마련한다.
프로그램별 일정과 자세한 내용은 '2026년 새빛공원 페스티벌' 홍보물의 큐알(QR)코드를 스마트폰으로 스캔해 확인할 수 있다.
수원시 관계자는 "시민들이 9월 한 달 동안 만석공원을 찾을 때마다 새로운 즐길 거리를 만날 수 있도록 다양한 프로그램을 준비했다"며 "공연과 체험, 휴식을 즐기며 공원에서 특별한 일상을 누리길 바란다"고 말했다.
ssamdory75@newspim.com