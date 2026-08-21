경기도기술학교, 새만금 태양광 발전시설 현장견학...실무 역량 강화

AI 핵심 요약beta
- 경기도기술학교가 21일 태양광 과정 교육생을 새만금에 견학시켰다.
- 교육생 21명은 발전시설과 홍보관을 둘러보며 이론을 확인했다.
- 학교는 현장 연계 교육으로 실무 감각을 높이겠다고 밝혔다.
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신재생에너지 분야 맞춤형 기술 인재 양성...이론·실습에 현장 경험 더해
허정은 교장 "산업 변화에 대응하는 현장 중심 기술 인재 양성 힘쓸 것"
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도일자리재단 경기도기술학교는 21일 전기에너지학과 '신재생에너지발전설비(태양광)' 과정 교육생을 대상으로 새만금 육상 태양광 발전시설과 홍보관 현장견학을 실시했다고 밝혔다.
재단에 따르면 이번 견학은 교육과정에서 배운 태양광 발전 관련 이론을 현장에서 직접 확인하고 산업 현장에 대한 이해를 돕기 위해 마련됐으며 교육생과 교직원 등 총 21명이 참가했다.
'신재생에너지발전설비(태양광)' 과정은 탄소중립 전환과 국가 온실가스 감축 정책에 따라 수요가 늘고 있는 태양광 발전 분야의 전문인력을 양성하기 위한 신성장산업 맞춤형 교육과정이다. 교육생들은 그동안 태양광 발전설비의 구성, 시공, 운영, 보수 등 실무에 필요한 핵심 이론과 실습을 이수해 왔다.
이날 교육생들은 현장 관계자의 안내를 받으며 실제 태양광 발전시설의 구성과 운영 현황을 살펴본 후 새만금홍보관을 찾아 전시 및 영상을 관람했다. 이를 통해 강의실에서 배운 발전시스템의 구조와 작동 원리가 대규모 실제 현장에 어떻게 적용되는지 직접 확인하는 시간을 가졌다.
경기도기술학교는 이번 견학을 통해 교육생들이 신재생에너지 산업 환경과 관련 직무를 직접 경험하고 실무 감각을 높일 수 있을 것으로 기대하고 있다.
신주진 경기도기술학교 전기에너지학과장은 "태양광 발전 분야는 이론뿐만 아니라 실제 설비의 구성과 운영 방식을 이해하는 것이 매우 중요하다"며 "앞으로도 산업현장과 연계한 실무 중심 교육으로 현장 적응력을 강화하겠다"고 말했다.
허정은 경기도기술학교장은 "급변하는 산업 변화에 대응하기 위해서는 교육과 현장의 연결이 무엇보다 중요하다"며 "앞으로도 미래 산업 분야의 현장 중심 교육을 지속적으로 강화해 산업계가 필요로 하는 전문 기술인재 양성에 힘쓰겠다"고 밝혔다.
1141world@newspim.com