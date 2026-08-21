이민근 안산시장 "단 한 명도 소외 없는 '안산형 고립 예방 안전망' 구축할 것"

AI 핵심 요약beta
- 안산시가 21일 1인 가구 고립 예방 거점 '다온편의점'을 열었다.
- 비대면 키오스크로 복지 신청 장벽을 낮췄다.
- 그냥드림 코너와 커뮤니티로 관계 회복을 돕는다.
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비대면 키오스크 및 '그냥드림' 코너 결합...복지 문턱과 낙인감 대폭 낮춰
일회성 긴급 생계지원 넘어 1인 가구 소통·지속 가능한 관계망 회복 도모
[안산=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안산시가 사회적 고립과 고독사 문제를 선제적으로 해결하고 1인 가구의 관계 회복을 돕기 위한 혁신적 커뮤니티 공간 '우리동네 다온편의점'의 문을 열었다.
안산시는 21일 1인 가구 고립 예방 및 사회적 관계망 회복을 위한 거점 공간인 '우리동네 다온편의점'을 개소하고 본격적인 운영에 들어갔다고 밝혔다.
산업단지가 밀집해 청년 및 중장년 1인 가구 비중이 높은 안산시는 그동안 위기 가구가 스스로 도움을 요청해야 하는 '신청주의 복지'의 한계를 극복하기 위해 새로운 복지 전달 체계 도입을 추진해 왔다.
자신이 처한 빈곤이나 고립을 직접 증명하는 과정에서 발생하는 '낙인감'을 지우고 고립 가구가 자발적으로 찾아올 수 있도록 문턱을 낮추는 데 중점을 뒀다.
이번에 들어선 '우리동네 다온편의점'은 긴급 생계 지원과 사회적 관계망 형성 비대면 기술을 결합한 입체적 복지 모델이다.
가장 눈에 띄는 점은 '비대면 키오스크' 설치다. 대면 상담에 부담을 느끼는 고립 가구가 키오스크를 통해 비대면으로 필요한 지원을 신청하고 맞춤형 복지 정보에 접근할 수 있어 심리적 진입 장벽을 크게 낮췄다.
또한 공간 내 함께 마련된 '그냥드림' 코너에서는 당장 먹거리가 부족한 위기 가구에 조건 없이 식료품과 생필품을 제공해 1차 생존 안전망 역할을 수행한다. 방문자가 자연스럽게 편의점 내 휴식 공간과 1인 가구 소통·커뮤니티 프로그램으로 연결되도록 동선을 설계해, 일회성 지원을 넘어 지속 가능한 사회적 관계망 복원으로 이어지도록 했다.
이민근 안산시장은 "고립과 고독사 문제는 지역사회가 함께 풀어가야 할 공동의 숙제"라며 "'우리동네 다온편의점'은 도움을 필요로 하는 시민이 타인의 시선이나 부담 없이 언제든 문을 두드릴 수 있는 따뜻한 쉼터가 될 것"이라고 말했다.
이어 "비대면 키오스크로 복지 장벽을 낮추고 긴급 생계 지원과 맞춤형 관계망 형성 프로그램을 촘촘히 연결해 단 한 명의 시민도 소외되지 않는 '안산형 고립 예방 안전망'을 지속해서 확대해 나가겠다"고 강조했다.
1141world@newspim.com