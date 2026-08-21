【纽斯频分析】 朝鲜发射多枚弹道导弹意在向美释放何种信号

纽斯频通讯社首尔8月21日电 美国总统特朗普近日连续释放希望与朝鲜国务委员会委员长金正恩会面的信息之际，朝鲜20日向东部海域发射10多枚短程弹道导弹。分析认为，此举可能是朝鲜在潜在朝美接触前向美国释放信号、争取谈判筹码的一种方式。

资料图：朝鲜国务委员会委员长金正恩（左）和美国总统特朗普。【图片=路透社/纽斯频】

特朗普当地时间17日向媒体表示与金正恩之间存在"沟通"，并暗示双方可能会面。19日，朝鲜劳动党中央委员会副部长金与正发表谈话，否认相关说法，并就乌克兰问题、朝日关系及韩美联合军演等议题阐述朝方立场。

20日，朝鲜从平壤一带向东部海域发射10多枚短程弹道导弹。韩国联合参谋本部说，这些导弹飞行约300公里，具体参数由韩美双方正在进行精密分析。

分析认为，朝鲜此次发射行动具有多重意图。一方面，朝鲜可能借此回应韩美联合军演。由于美国方面要求缩减"乙支自由护盾"（UFS）联合军演规模并缩短演习时间，朝鲜仍对军演持续举行表示不满，并要求韩美进一步停止或取消相关军事活动。

另一方面，朝鲜可能希望美国释放比"希望与金正恩会面"更加明确的信号。金与正此前针对特朗普有关双方"沟通"的说法称"完全不知情"，被认为显示朝鲜方面目前仍在对特朗普释放的会谈信号进行观察和评估。

此外，朝鲜近年来持续推进包括短程弹道导弹、巡航导弹和高超音速导弹在内的武器系统发展。分析认为，此次行动也可能是在展示朝鲜常规军事力量的发展，同时向韩国和日本释放警告信号。

朝鲜自2024年10月发射"火星-19"型洲际弹道导弹后，没有再次进行针对美国的洲际弹道导弹发射。有声音指出，朝鲜近期更多进行短程导弹等武器试射，也体现出其在军事行动中避免直接刺激美国的意图。

美国印太司令部随后表示，朝鲜此次导弹发射"没有对美国及其盟友构成直接威胁"。

目前，特朗普与金正恩是否会再次举行会晤仍存在不确定性。分析认为，如果朝美双方启动新一轮接触，双方可能围绕军事演习、核问题及制裁等议题展开较为激烈的博弈。朝鲜可能试图通过提高谈判筹码，在未来谈判中争取更多利益。

原文还提及，特朗普可能借参加11月18日至19日在中国深圳举行的亚太经济合作组织（APEC）领导人非正式会议之机与金正恩接触，并有观点认为10月可能成为双方互动的重要时间窗口。不过，这些目前均属于分析和推测，尚未成为确定安排。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社