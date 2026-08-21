산청군·진주시 생활권 연계 상생협력…민선 9기 첫 상생발전협의회

AI 핵심 요약beta
- 산청군수와 진주시장이 21일 상생발전 협약을 체결했다
- 양 시·군은 걷기 챌린지와 농특산물 기획전을 추진하기로 했다
- 광역버스 등 생활 협력 과제를 지속 협의하기로 했다
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주민 생활 밀착형 사업 실질적 성과 기대
[산청=뉴스핌] 최민두 기자 = 유명현 산청군수와 조규일 진주시장이 같은 생활권을 공유하는 시·군의 경계를 넘어 서부경남 공동 발전 전략을 다시 짰다.
교통과 생활·문화 전반을 아우르는 협력 과제를 테이블에 올려 주민이 일상에서 느낄 수 있는 변화를 만들겠다는 구상이다.
경남 산청군은 21일 진주시청에서 민선 9기 제1회 산청·진주 상생발전협의회를 열고 양 시·군의 공동 번영을 위한 제3차 상생발전 업무협약을 체결했다고 밝혔다.
이번 협의회에는 유명현 산청군수와 조규일 진주시장을 비롯해 양 지자체 관계 공무원이 참석했다. 두 기관은 2018년과 2022년에 맺은 상생발전 업무협약의 취지를 잇는 동시에 서부경남 상생발전 협력체계를 한 단계 강화하는 데 뜻을 모았다.
민선 9기 출범 이후 처음 열린 상생발전협의회인 만큼 양 시·군은 공동 번영과 지속 가능한 협력관계 구축을 위한 신규 공동사업을 적극 발굴·추진하기로 했다.
우선 서부경남의 지속 가능한 발전을 위한 공동 대응방안을 논의하고 주민 체감도를 높이기 위한 신규사업으로 워크온 애플리케이션을 연계한 지역교류 걷기 챌린지, 산청·진주 농특산물 온라인 상생기획전 등 2개 사업을 추진하기로 했다.
광역 교통과 생활 편의 분야도 협력 목록에 올렸다. 산청~진주 광역시내버스 운영, 진주시 공공화장장 이용료 산청군민 감면, 공공기관 2차 지방 이전 공동 대응, 한국선비문화연구원 승격 공동 추진 등 주요 현안에 대해 지속적으로 협의하기로 했다.
이미 진행 중인 공동사업은 연속성을 유지해 성과를 이어간다는 방침이다. 축제·관광 분야 교류·협력, 초·중·고 학생을 대상으로 한 기업가정신 방학캠프 운영, 일자리박람회 공동 개최, 문화예술·체육 분야 교류 등은 계속 추진해 상생협력 기반을 넓히기로 했다.
양 시·군은 그동안 상생발전을 위한 실무협의회를 26차례 열어 지역 현안 해결과 공동 발전을 위해 긴밀히 협력해 왔다. 이 과정에서 덕천강 어도 개보수 사업, 자전거도로망 연결, 범죄차량 추적 연계 협력사업 등 주민 생활과 밀접한 분야에서 구체적인 성과를 쌓았다.
조규일 진주시장은 "진주와 산청을 동일 생활권을 공유하는 오랜 협력 파트너로 규정하고 그동안의 협력 성과를 토대로 시대 변화에 맞는 새로운 협력 과제를 적극 발굴해 상생협력 범위를 넓혀가겠다"고 말했다.
유명현 군수는 "이번 협약이 단순한 교류를 넘어 양 시·군의 신뢰와 연대를 강화하고 미래지향적인 행정 협력을 확대하는 계기가 될 것"이라며 "양 시·군민이 업무협약의 성과를 체감할 수 있도록 공동사업 추진에 힘을 쏟겠다"고 전했다.
m25322532@newspim.com