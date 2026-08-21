이서연, 첫 프로야구 시구 도전…22일 한화-LG전 마운드 오른다

AI 핵심 요약beta
- 가수 이서연이 22일 첫 프로야구 시구에 나선다.
- 이서연은 대전한화생명볼파크 한화-LG전에 참석한다.
- 한화 승리를 기원하며 팬들과 특별한 에너지를 나눈다.
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 가수 이서연(Y:SY)이 데뷔 후 첫 프로야구 시구에 나서며 팬들과 만난다.
이서연은 오는 22일 대전한화생명볼파크에서 열리는 2026 KBO 리그 한화 이글스와 LG 트윈스의 경기에 시구자로 참석한다.
이날 이서연은 한화 이글스의 승리를 기원하는 시구를 선보이며 경기장을 찾은 팬들에게 특별한 에너지를 전할 예정이다. 음악부터 패션, OST 등 다양한 분야에서 활약해 온 이서연이 처음 오르는 야구장 마운드에서 어떤 모습을 보여줄지 관심이 쏠린다.
시구를 앞둔 이서연은 소속사 하이어뮤직레코즈를 통해 "한화 이글스에서 첫 시구를 하게 되어 정말 영광이다. 처음 마운드에 서는 만큼 설레고 떨리지만, 한화 이글스의 승리를 향한 마음을 담아 팬 여러분과 함께 좋은 에너지를 나눌 수 있도록 힘차게 던져보겠다! 선수분들 모두 다치지 않고 끝까지 힘내시길 바란다!"라고 소감을 밝혔다.
이서연은 프로미스나인의 메인댄서와 리드보컬로 활동하며 보컬과 랩, 퍼포먼스는 물론 작사와 작곡까지 폭넓은 음악적 역량을 보여줬다. 지난해 11월 하이어뮤직레코즈에 합류한 이후에는 솔로 데뷔 싱글 '네이키드(NAKED)'를 발표하며 자신만의 색깔을 선보였다.
올해도 다양한 분야에서 활동을 이어가고 있다. 인기 웹툰 '재혼 황후' OST '프롬 더 데이(From The Day)' 가창에 참여했으며, '2026 F/W 서울패션위크'에도 참석하는 등 음악과 패션을 넘나드는 행보를 펼치고 있다.
moonddo00@newspim.com