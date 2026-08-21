民调：李在明施政好评率小幅回升 房地产问题仍受关注

纽斯频通讯社首尔8月21日电 韩国民调机构韩国盖洛普21日公布的调查结果显示，总统李在明的施政好评率为45%，较上一轮调查上升1个百分点；差好评率为45%，另有11%的受访者表示保留意见。

图为19日的首尔火车站播放李在明总统访欧及出席G7峰会成果说明会。【图片=纽斯频通讯社】

韩国盖洛普18日至20日对全国1004名年满18岁的选民进行调查。结果显示，李在明施政好评率在40多岁和50多岁人群中较高，达到50%左右，在20多岁和30多岁人群中较低，为30%左右。

在支持李在明施政的受访者中，19%将"外交"列为主要理由，11%提及"经济和民生"，7%认为其"总体上做得很好"，另有7%认可其"沟通"。"努力工作、付出努力"和"平民政策、福利"各占5%，"工作能力、有能力"占4%，"房地产政策""推动力、执行力、速度感""克服前政府"等各占3%。

给出差评的理由中，"房地产政策"占28%居首位；"经济和民生"占12%，"国防、安保、对朝政策"占7%，"总体上做得不好"占6%，"道德问题、回避本人审判"占4%。此外，"削弱检察机关权限""公平性不足""过度福利、民生补贴""缺乏统合与协商""外交"等各占3%。调查显示，房地产问题自7月第四周以来一直位居负面评价理由首位。

政党支持率方面，执政党共同民主党为41%，最大在野党国民力量党为25%；祖国革新党、进步党和改革新党均为2%，其他政党和团体各为1%，无党派人士占26%。

另外，此次调查采用随机抽取韩国三大移动通信运营商提供的无线电话虚拟号码，并由电话调查员进行访谈的方式进行。调查样本误差为95%置信水平下±3.1个百分点。详细调查结果可参考韩国中央选举舆论调查审议委员会网站。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社