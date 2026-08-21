LG유플러스, 'Simply. U+' 리브랜딩으로 레드닷 디자인 어워드 수상

AI 핵심 요약beta
- LG유플러스가 21일 ‘Simply. U+’로 레드닷 디자인 어워드 본상을 수상했다.
- 심사위는 고객 문제 해결 방식과 체계의 경쟁력을 높이 평가했다.
- LG유플러스는 일관된 브랜드 경험 구현에 주력해왔다.
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= LG유플러스가 브랜드 리브랜딩 프로젝트 'Simply. U+'로 세계 3대 디자인 어워드 중 하나인 '레드닷 디자인 어워드 2026' Brands & Communication 부문에서 본상을 수상했다.
심사진은 시각적 변화보다 고객 문제를 해결하는 방식과 이를 구현하는 체계의 국제적 경쟁력을 인정했다고 평가했다.
LG유플러스는 지난해 'Simply. U+'를 브랜드 철학으로 선포했다. 고객의 복잡한 고민을 덜어주고 선택의 확신을 주는 경험을 제공하겠다는 취지다.
이후 상품과 서비스, 커뮤니케이션, 오프라인 매장, 디지털 채널 등 고객이 만나는 다양한 접점에서 일관된 경험을 제공하기 위해 브랜드 체계와 운영 기준을 정비했다.
특히 그동안 누적된 디자인 활용의 비일관성과 고객 경험의 혼선을 줄이고 고객이 어느 접점에서나 같은 경험을 할 수 있도록 브랜드 원칙과 디자인 체계를 구축한 점이 높은 평가를 받았다.
LG유플러스는 'Simply. U+'를 단순한 슬로건이 아닌 고객 경험 혁신의 실행 원칙으로 삼고 다양한 조직과 협업하며 브랜드 체계를 고도화해왔다.
김희진 LG유플러스 브랜드마케팅팀장은 "이번 수상은 고객의 복잡한 고민을 덜어주기 위해 브랜드 경험 전반의 기준을 정립하고 이를 실제 고객 접점에 적용해 온 노력을 인정받은 결과"라며 "앞으로도 'Simply. U+'가 고객이 일상에서 체감할 수 있는 브랜드 경험으로 이어질 수 있도록 브랜드 시스템과 실행 체계를 지속적으로 발전시켜 나가겠다"고 말했다.
origin@newspim.com