김민규, BH엔터테인먼트와 전속계약…"단단하고 깊이 있는 배우로 성장"

AI 핵심 요약beta
- 배우 김민규가 21일 BH엔터테인먼트와 계약했다.
- '프로듀스 X 101' 출신인 그는 배우로 전향했다.
- 김민규는 작품마다 성장한 연기력을 보여줬다.
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 김민규가 BH엔터테인먼트와 전속계약을 체결하고 새로운 도약에 나선다.
김민규는 청춘 특유의 에너지와 신선한 매력을 바탕으로 차근차근 필모그래피를 쌓아온 배우다. 다양한 작품에서 폭넓은 캐릭터를 소화하며 안정적인 연기력을 선보인 그는 작품마다 새로운 얼굴을 보여주며 배우로서 성장 가능성을 입증해왔다.
2019년 Mnet 오디션 프로그램 '프로듀스 X 101'을 통해 대중에게 이름을 알린 김민규는 아이돌이 아닌 배우의 길을 택하며 연기자로 새로운 도전을 시작했다. 2020년 플레이리스트 웹드라마 '만찢남녀'를 통해 본격적인 연기 활동에 돌입한 이후 꾸준히 작품에 출연하며 자신만의 영역을 넓혀왔다.
특히 드라마 '세자가 사라졌다'에서는 도성대군 역을 맡아 첫 사극에 도전했다. 안정적인 연기와 섬세한 감정 표현으로 캐릭터의 매력을 살려내며 시청자들에게 눈도장을 찍었다. 영화 '자기만의 방'에서는 청춘이 마주한 현실과 고민을 진정성 있게 그려내며 스크린에서도 존재감을 드러냈다.
이어 지난해 공개된 '청담국제고등학교 2'에서는 정체를 쉽게 드러내지 않는 전학생 차진욱 역으로 활약했으며, tvN 월화드라마 '첫, 사랑을 위하여'에서는 청년 농부 류보현 역을 맡아 한층 깊어진 연기 스펙트럼을 보여줬다.
장르와 캐릭터에 한계를 두지 않고 도전을 이어온 김민규는 부드러운 이미지와 탄탄한 연기력, 성장 가능성을 두루 갖춘 배우로 주목받고 있다. 국내를 넘어 글로벌 팬들의 관심까지 이어지고 있는 만큼 BH엔터테인먼트와 함께 어떤 행보를 보여줄지 기대가 모인다.
BH엔터테인먼트는 "김민규는 어떤 역할을 맡겨도 자신만의 것으로 만들어내는 힘이 있는 배우"라며 "가능성과 잠재력이 무궁무진한 만큼, 그가 가진 다양한 가능성을 하나씩 꺼내고 새로운 모습을 발견해 나가며 함께 만들어가고 싶다"고 전했다.
김민규는 "배우로서 한 단계 더 성장할 수 있는 새로운 출발점에 서게 돼 설레고, 든든하고 기쁘다"며 "앞으로 한 작품, 한 작품 진심을 다해 임하며 늘 고민하고 노력하겠다"고 소감을 밝혔다.
이어 "오래도록 믿고 응원해주실 수 있는 단단하고 깊이 있는 배우로 성장해 나가고 싶다"며 "좋은 작품과 좋은 모습으로 빠르게 인사드릴 수 있도록 최선을 다하겠다. 앞으로의 행보도 따뜻한 마음으로 지켜봐 주셨으면 좋겠다"고 덧붙였다.
moonddo00@newspim.com