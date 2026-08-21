롯데렌터카, 장기렌터카 전 고객에 고장수리 지원 확대

AI 핵심 요약beta
- 롯데렌탈이 21일 장기렌터카 고객 고장수리 지원을 확대했다.
- 마이카 Safety 365로 미가입 고객도 고장 지원을 받는다.
- 앱 접수 후 24시간 내 상담하고 수리는 다음달 대여료에 합산했다.
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 롯데렌터카가 정비 상품 가입 여부와 관계없이 모든 장기렌터카 고객이 차량 고장수리 지원을 받을 수 있도록 서비스 범위를 확대한다.
롯데렌탈은 개인·개인사업자 장기렌터카 고객을 대상으로 차량관리 서비스 '마이카 Safety 365'를 통한 고장수리 서비스를 시작한다고 21일 밝혔다.
기존에는 차량 고장에 대한 수리 지원이 정비 상품 가입 고객을 중심으로 제공됐지만, 앞으로는 미가입 고객도 갑작스러운 경고등 점등이나 소음·진동 등 예상하기 어려운 고장 발생 시 지원을 받을 수 있다.
고객이 마이카멤버십 앱에 차량 증상을 접수하면 24시간 이내 롯데오토케어 전문 상담원이 상태를 확인한 뒤 전국 280개 협력 정비소 가운데 가까운 곳을 안내한다. 제조사 무상보증이나 사고에 따른 보험처리 대상 여부도 상담 과정에서 확인한다.
정비소에서는 차량을 점검한 뒤 예상 비용을 안내하고 고객이 동의한 항목만 수리한다. 제조사 순정 부품을 사용하며 정비 공임은 품목에 관계없이 20% 할인한다. 수리비는 현장에서 결제하지 않고 다음 달 대여료에 합산된다.
롯데렌터카는 올해 긴급출동 앱 접수와 방문 타이어 장착 등 차량관리 서비스를 잇달아 확대하고 있다. 이번 서비스 도입으로 정기점검과 소모품 교체부터 고장·긴급상황까지 앱을 중심으로 차량관리 서비스를 제공한다는 계획이다.
chanw@newspim.com