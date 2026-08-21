아모레퍼시픽미술관, '개념미술 선구자' 솔 르윗 첫 대규모 기획전

AI 핵심 요약beta
- 아모레퍼시픽미술관이 9월 1일 솔 르윗 개인전을 연다.
- 솔 르윗의 대규모 기획전이 국내에서 처음 열렸다.
- 월 드로잉 등 45점 전시해 개념미술을 조명했다.
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 아모레퍼시픽미술관이 오는 9월 1일부터 개념 미술의 선구자로 꼽히는 솔 르윗(1928-2007)의 개인전 'Sol LeWitt: Open Structure'를 개최한다. 솔 르윗의 대규모 기획전이 국내에서 열리는 것은 이번이 처음이다.
이번 전시는 월 드로잉 13점을 비롯해 구조물, 회화, 프린트, 사진, 판화, 아카이브 등 총 45점의 작품으로 구성되었다. 작가를 대표하는 초기 구조물 작업부터 후기 색채 작업까지 폭넓게 아우르며, 하나의 아이디어가 다양한 매체와 형태로 구현되는 과정을 조망한다.
솔 르윗은 1960년대 이후 개념 미술의 발전을 이끈 대표 작가로 꼽힌다. 예술에서 아이디어와 개념의 중요성을 강조하였으며, 선과 격자, 정육면체 등 기본적인 기하학적 요소와 규칙, 반복을 활용하여 하나의 아이디어가 여러 형태로 구현될 수 있음을 탐구해왔다. 개념 미술의 발전에 중요한 영향을 끼친 작가로 평가받는다.
전시의 주요 작품인 월 드로잉은 벽면을 캔버스 삼아 선과 색, 기하학적 형태를 구현하는 솔 르윗의 대표 작업이다. 작가가 남긴 지시문에 따라 전시 공간에 맞춰 새롭게 구현되는 방식이 특징이다. 이번 월 드로잉 제작에는 솔 르윗 재단 관계자들과 함께 국내 대학(원) 미술 실기 전공자들로 구성된 23명의 'APMA MAKERS'가 참여하였다.
fineview@newspim.com