올가홀푸드, 유기농 올리브오일·발사믹 식초 출시

AI 핵심 요약beta
- 올가홀푸드가 21일 프리미엄 오일·소스 2종을 출시했다.
- 스페인산 올리브오일과 이탈리아산 발사믹 식초를 선보였다.
- 오프라인 매장과 온라인몰에서 구매할 수 있다.
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[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 올가홀푸드(올가)는 스페인산 유기농 아르베키나 단일 품종 엑스트라버진 올리브오일과 이탈리아산 유기농 발사믹 식초를 출시하고 프리미엄 오일 및 소스 라인업을 확대한다고 21일 밝혔다.
이번 신제품은 'ORGA 유기농 엑스트라버진 올리브오일 아르베키나'와 'ORGA 유기농 발사믹 식초' 2종이다.
ORGA 유기농 엑스트라버진 올리브오일 아르베키나는 스페인산 유기농 아르베키나 단일 품종을 사용한 제품이다. 수확 후 2시간 이내 22℃에서 저온 압착했으며 산도는 0.3% 미만으로 관리했다. 올가는 해상 운송 대신 항공 운송을 적용해 장시간 운송에 따른 품질 저하를 최소화했다고 설명했다.
ORGA 유기농 발사믹 식초는 이탈리아산 유기농 인증 포도 농축액을 사용한 제품으로, 밀도는 1.31g/㎤ 이상이다. 샐러드와 치즈, 샤퀴테리 등에 올리브오일과 함께 곁들여 먹을 수 있다.
이번 신제품은 올가 오프라인 매장과 샵풀무원 올가 온라인몰에서 구매할 수 있다.
flurry327@newspim.com