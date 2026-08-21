삼성전자, IDEA·레드닷서 57개 수상…AI·접근성 디자인 통했다

AI 핵심 요약beta
- 삼성전자가 21일 IDEA 2026과 레드닷 2026서 57개 상을 받았다.
- 접근성·AI·지속가능성·개인화 디자인이 높은 평가를 받았다.
- 갤럭시 S26 울트라 프라이버시 디스플레이가 최고상을 받았다.
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AI·지속가능성·개인화 앞세워 제품 넘어 서비스·브랜드 디자인까지 확장
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 삼성전자가 국제 디자인 어워드인 'IDEA 2026'과 '레드닷 디자인 어워드 2026'에서 총 57개 상을 받았다. 제품 외형을 넘어 접근성·인공지능(AI)·지속가능성·개인화 경험까지 디자인 영역을 넓힌 점이 높은 평가를 받았다.
21일 삼성전자에 따르면 IDEA 2026에서 임팩트상 1개와 동상 9개, 입상 35개 등 총 45개를 수상했다. 올해 처음 신설된 임팩트상은 '가전 접근성 디자인'이 받았다. 시각·청각·신체 움직임 등 사용자별 특성을 고려해 큰 글씨와 음성 안내, 쉬운 사용 모드, 자동 문 열림 등을 적용한 디자인이다.
동상에는 공간과 조화를 강조한 '인피니트 AI 공기청정기'와 '마이크로 RGB 브랜드 아이덴티티' 등이 이름을 올렸다. 재활용 종이 한 장으로 만든 '삼성 모바일 오리가미 패키지', 재활용 알루미늄을 적용한 휴대용 SSD, 가상 시뮬레이션으로 제품 사용성을 검증하는 AI 기반 디자인 솔루션 'AIDC'도 수상했다.
레드닷 디자인 어워드 브랜드&커뮤니케이션 부문에서는 최고상인 '베스트 오브 더 베스트' 1개를 포함해 12개 상을 받았다. 최고상은 갤럭시 S26 울트라의 '프라이버시 디스플레이'가 차지했다. 정면에서는 화면이 선명하게 보이지만 옆에서는 내용을 보기 어렵게 해 공공장소에서 개인정보 노출을 줄이는 기능이다.
마우로 포르치니 삼성전자 DX부문 최고디자인책임자 사장은 "사람에 대한 깊은 이해를 바탕으로 일상 속 새로운 가능성을 발견하고 더 나은 삶과 미래를 위한 경험을 계속 만들어가겠다"고 말했다.
mkyo@newspim.com