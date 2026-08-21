首尔打造"24小时活力经济城市" 推出四大夜经济战略

纽斯频通讯社首尔8月21日电 韩国首尔市20日发布"24小时活力经济城市首尔"计划，提出从每晚6时至次日早6时，统筹文化、体育、旅游、商圈、交通、安全、清洁和卫生等领域，全面推进"首尔型夜经济"，以扩大夜间文化旅游和体育活动、促进商圈活跃。

【插图=AI生成、周钰涵 记者】

首尔市提出，到2031年力争每年新增夜间收入5万亿韩元（约合人民币241亿元）、吸引3000万外国游客，并使小商户夜间营业额占比达50%以上。

首尔市长吴世勋当天表示，首尔将从晚间时段寻找新的城市增长动力，通过扩大市民夜间活动和停留时间，带动社区商业、文化和旅游发展。

根据计划，首尔市将围绕四方面推进夜间经济建设：丰富市民夜间生活，利用首尔特色延长游客停留时间，完善夜间交通、安全和环境卫生保障，以及建立可持续的夜间经济运营体系。

在公共服务方面，首尔市将延长体育、文化、公园等公共设施开放时间。学校、公园等体育设施中的269处将根据实际情况最长开放至24时；汉江及其支流沿岸259处体育设施将改善照明和使用环境。

首尔市还将扩大夜间体育和休闲项目。"7979首尔跑团"将在光化门、盘浦、汝矣岛等地扩大运营，利用地铁闲置空间建设的运动设施"Fun Station"增加至18处。利用滨水空间打造的市民健康平台"首尔水光码头"将从目前的19处增加至2030年的40处。到2028年，首尔25个自治区将建设具有当地特色的夜间景点。

文化设施也将扩大夜间开放。目前每周开放夜间时段1天的市立博物馆、美术馆等8处文化设施，将从今年9月起分阶段扩大至每周5天开放，营业时间延长至晚9时。

首尔市还将重点打造东大门设计广场（DDP）、南山、光化门、汉江四大夜间地标，通过灯光、演出、展览、美食和休闲等内容延长游客停留时间，并带动周边商圈。

首尔市还计划将登山、寺庙体验、体育赛事和地方节庆等纳入夜间旅游内容，并扩大"首尔月光夜市"。该项目今年将在5处启动，到2028年扩大至25处，并通过发掘老字号和街区餐饮店、改善经营空间、提供品牌和营销支持等方式，培育具有地方特色的夜间景点。

在夜间交通和安全方面，首尔市计划从今年10月起，在现有深夜公交车"N公交"的基础上，增设连接弘大、光化门、DDP、明洞、江南等主要夜间景点和地铁站的深夜"萤火虫公交"。

首尔市将把人员密集的主要夜间区域划为重点管理区域，并利用人工智能客流监测闭路电视实时监测人员密度和拥堵情况。同时建立首尔市、保健所、消防部门和医院联动的应急医疗体系。

在外国游客较多的地区和主要商圈，首尔市将部署首尔警察厅广域预防巡逻队49人，并计划从明年起引入100名"首尔保安官"加强夜间巡逻。夜间人流密集地区还将投入150名清洁机动队队员，并增设垃圾桶、扩大垃圾收运。

首尔市还将建设"夜间经济共赢特区"，根据各地区特点集中培育夜间内容和商圈，并将财政支持、规制改善、交通和安全基础设施建设结合起来。同时推出"首尔夜间地图"，整合夜间景点、活动和交通信息。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社