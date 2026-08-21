베식타시 오현규-미트윌란 조규성, 나란히 헤더로 시즌 첫 골

AI 핵심 요약beta
- 오현규가 21일 유로파리그 PO 1차전서 첫 골을 넣었다.
- 조규성도 같은 날 컨퍼런스리그 PO서 시즌 마수걸이 골을 기록했다.
- 두 선수 모두 결승골로 팀의 승리를 이끌며 존재감을 보였다.
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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 대한민국 축구 국가대표팀 최전방을 책임지는 공격수 오현규(베식타시)와 조규성(미트윌란)이 유럽대항전 무대에서 나란히 올 시즌 첫 골을 터뜨리며 매서운 발끝을 과시했다.
베식타시의 오현규는 21일(한국시간) 튀르키예 이스탄불 튀프라쉬 스타디움에서 열린 카우노 잘기리스(리투아니아)와의 2026-2027 유럽축구연맹(UEFA) 유로파리그(UEL) 플레이오프(PO) 1차전 홈경기에 최전방 스트라이커로 선발 출전해 선제 결승골을 터뜨리며 팀의 3-0 완승, UEL 본선 진출에 한 걸음 더 다가섰다.
오현규는 경기 시작 6분 만에 리드반 일마즈가 올린 짧은 코너킥을 타점 높은 헤더로 연결해 상대 골망을 흔들었다. 올 시즌 공식전 6경기 만에 터진 마수걸이 포였다. 활약은 여기서 그치지 않았다. 팀이 2-0으로 앞선 후반 12분 페널티 지역 안으로 저돌적인 돌파를 시도해 상대 파울을 유도하며 페널티킥을 얻어냈다. 키커로 나선 오르쿤 쾩취가 이를 성공시키며 승부에 쐐기를 박았다.
1골 1PK 유도로 제 몫을 다한 오현규는 후반 15분 홈 팬들의 박수를 받으며 교체 아웃됐다. 대신 새로 영입된 경쟁자 '세르비아 특급 골잡이' 두샨 블라호비치와 교체돼 그라운드를 나왔다. 190㎝의 장신 스트라이커인 블라호비치는 2020년부터 세르비아 국가대표로 뛰며 A매치 41경기에서 16골을 터트린 검증된 자원이다. 블라호비치라는 강력한 경쟁자의 합류로 치열한 주전 경쟁이 불가피해졌지만 오현규는 이날 자신의 가치를 증명해냈다.
덴마크 FC 미트윌란에서 뛰는 조규성도 득점포를 가동했다. 조규성은 같은 날 안방에서 펼쳐진 HNK 리예카(크로아티아)와의 UEFA 컨퍼런스리그(UECL) 플레이오프 1차전에 선발 출전해 팀의 2-0 승리를 견인하는 결승골을 올렸다.
0-0으로 맞선 전반 20분 오른쪽 측면에서 넘어온 프란쿨리오의 크로스를 정확한 헤더 슈팅으로 연결해 선제골을 망에 꽂아 넣었다. 올 시즌 7번째 출전한 공식전에서 나온 첫 골이었다. 전방에서 왕성한 활동량으로 공수에서 기여한 조규성은 후반 29분 교체 아웃됐다. 미트윌란은 후반 3분 소푸스 요한센의 추가골을 더해 2-0 완승을 거뒀다.
psoq1337@newspim.com