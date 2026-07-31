[유로파] 오현규의 베식타시, 이한범·조규성의 미트윌란 꺾고 3차 예선 진출

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[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 한국 축구대표팀 공격수 오현규(베식타시)가 유럽축구연맹(UEFA) 유로파리그(UEL) '코리안 더비'에서 조규성, 이한범(이상 미트윌란)을 제치고 다음 라운드 진출에 성공했다.

베식타시는 31일(한국시간) 덴마크 헤르닝 MCH 아레나에서 열린 2026-2027 UEFA 유로파리그 2차 예선 2차전에서 미트윌란을 2-0으로 꺾었다. 지난 24일 홈에서 열린 1차전에서도 1-0으로 승리했던 베식타시는 1·2차전 합계 3-0으로 3차 예선 진출을 확정했다.

[서울=뉴스핌] 베식타시의 오현규(오른쪽)가 31일(한국시간) 덴마크 헤르닝 MCH 아레나에서 열린 2026-2027 UEFA 유로파리그 2차 예선 2차전에서 라시차가 선제골을 넣자 기뻐하고 있다. [사진 = 베식타시 SNS] 2026.07.31 wcn05002@newspim.com

베식타시는 3차 예선에서 체코의 흐라데츠크랄로베와 맞붙는다. 이 경기를 통과하면 본선 진출이 걸린 플레이오프에 오른다. 반면 탈락한 미트윌란은 UEFA 콘퍼런스리그 3차 예선으로 향해 아일랜드의 보헤미안과 맞대결을 펼친다.

이번 경기는 2026 북중미 월드컵에서 한국 대표팀 공격을 이끌었던 오현규와 조규성의 맞대결로 관심을 모았다. 두 선수는 나란히 최전방 공격수로 선발 출전했으며, 국가대표 수비수 이한범은 벤치에서 경기를 시작한 뒤 후반 12분 교체 투입됐다.

공격포인트는 없었지만 승부에 더 큰 영향을 미친 선수는 오현규였다. 그는 후반 40분까지 활발한 움직임으로 상대 수비를 흔들었고, 결정적인 장면을 만들어냈다.

미트윌란 수비수 마르틴 에를리치는 전반 44분과 후반 8분 연이어 오현규를 저지하는 과정에서 경고를 받았고, 결국 경고 누적으로 퇴장당했다. 수적 열세에 놓인 미트윌란은 경기 주도권을 베식타시에 내줄 수밖에 없었다.

수적 우위를 잡은 베식타시는 후반 25분 밀로트 라시차의 선제골로 균형을 깼다. 이어 후반 31분 오르쿤 쾨크취가 페널티킥을 성공시키며 승부에 쐐기를 박았다.

조규성은 풀타임을 소화하며 분전했지만 공격포인트를 올리지 못했고, 후반 교체 투입된 이한범도 수적 열세 속에서 추가 실점을 막기에는 역부족이었다.

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