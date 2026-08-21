朝鲜向半岛东部海域发射10余枚短程弹道导弹 韩国予以谴责

纽斯频通讯社首尔8月21日电 韩国总统府青瓦台国家安保室20日就朝鲜当天向半岛东部海域发射10余枚短程弹道导弹予以谴责，称这是"违反联合国安理会决议的严重行为"。

青瓦台全景。【图片=纽斯频通讯社】

青瓦台当天发布消息说，国家安保室会同国防部、韩国联合参谋本部等有关部门召开紧急安全形势检查会议，检查政府应对情况，并对朝鲜发射短程弹道导弹可能产生的安全影响进行分析评估，同时部署必要措施。

国家安保室强调，目前正值"乙支演习"期间，政府各部门应做好充分应对准备，并敦促朝鲜立即停止发射弹道导弹。

韩国联合参谋本部当天表示，20日17时许，韩国军方探测到朝鲜从平壤一带向半岛东部海域发射10余枚短程弹道导弹。韩方称，这些导弹飞行约300公里，具体参数正在由韩美双方进一步分析。

朝鲜劳动党副部长金与正。【图片=纽斯频通讯社】

另据朝鲜官方媒体报道，朝鲜劳动党中央委员会副部长金与正20日发表谈话，就近期韩美"乙支自由护盾"联合军演规模缩减等问题批评韩国总统李在明。

金与正称，韩国政府一方面对美国总统特朗普要求缩减联合军演的决定表示"敬意"，另一方面又强调加强自主国防和独立军事力量建设，是"内外言行不一"。她还使用"傀儡"等措辞批评韩国。

韩国政府相关人士表示，朝鲜此次由金与正出面发表谈话，显示朝方正试图将特朗普要求缩减韩美联合军演后的局势引向对韩批评和制造矛盾。金与正此次直接点名批评李在明，并使用"傀儡"等措辞，值得关注。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社