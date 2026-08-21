음성군, 고용지표 4개 분야 충북 1위…4개 반기 연속 석권

AI 핵심 요약beta
- 음성군이 21일 올해 상반기 고용지표 4개 분야서 충북 1위를 했다.
- 음성군의 15~64세 고용률은 78.8%, 청년 고용률은 54.3%다.
- 지역 활동 인구는 12만3000명으로 군 단위 전국 1위를 유지했다.
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[음성=뉴스핌] 백운학 기자 =음성군이 올해 상반기 고용 지표 4개 분야에서 충북 시·군 가운데 모두 1위를 차지했다.
국가데이터처가 발표한 '2026년 상반기 지역별 고용 조사'에 따르면 음성군의 15~64세 고용률은 78.8%, 15세 이상 전체 고용률은 73.5%로 나타났다. 청년 고용률은 54.3%, 경제활동참가율은 74.6%로 집계됐다.
음성군은 2024년 하반기부터 2025년 상·하반기에 이어 이번까지 4개 반기 연속으로 이들 4개 지표에서 도내 1위를 기록했다.
지역 활동 인구도 군 단위 전국 1위를 유지했다.
올해 상반기 음성군 지역 활동 인구는 12만 3000 명으로 지난해 상반기 12만 명보다 3000 명 증가했다.
군은 에너지·반도체·이차전지·헬스케어 등 신성장 산업 중심의 산업단지 조성과 투자 유치를 통한 일자리 확대, 생활임금제 도입, 일자리 매칭 서비스, 지역 산업 맞춤형 일자리 지원 등이 고용 지표 개선에 영향을 준 것으로 분석했다.
특히 지난해 고용노동부와 충북도와 함께 추진한 반도체·식품 제조 분야 일자리 창출 지원사업을 통해 37개 기업에서 217명의 취업을 지원했다.
신규·재직 근로자를 대상으로 한 직장 적응 지원 사업도 21개 기업, 126명을 대상으로 진행했다.
조병옥 음성 군수는 "어려운 경제 여건 속에서도 기업과 군민이 함께 노력해 이뤄낸 성과"라며 "지역 특성에 맞는 일자리 정책을 지속적으로 추진해 군민이 체감할 수 있는 일자리를 만들겠다"고 말했다.
baek3413@newspim.com