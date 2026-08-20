김해시 자원봉사자들, 거제 수해 복구 현장서 구슬땀

AI 핵심 요약beta
- 김해시 자원봉사자 40명이 20일 거제시 수해복구를 지원했다.
- 거제면사무소 일원서 토사물 제거와 폐기물 정리를 했다.
- 김해시는 이재민 일상 회복과 신속 복구를 돕겠다고 밝혔다.
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[김해=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 김해 자원봉사자들이 기록적인 폭우로 큰 피해를 입은 거제시를 찾아 수해 복구 지원에 나섰다.
김해시는 20일 자원봉사자들이 거제시의 신속한 일상 회복을 돕기 위해 긴급 복구를 지원했다고 밝혔다.
이날 김해시자원봉사센터와 김해시자원봉사단체협의회, 김해시자원봉사회, 대한적십자사 김해시협의회, 참가야봉사단 소속 자원봉사자 40명은 거제시 거제면사무소 일원의 침수 피해 도로 폐기물 정리, 주택 내·외부 토사물 제거, 환경정비 등으로 구슬땀을 흘렸다.
봉사자들은 거제면사무소 주변 침수 피해 도로에 쌓인 폐기물을 정리하고 주택 안팎으로 밀려든 토사물을 제거했다. 또 폭우로 훼손된 생활공간과 주변 환경을 정비하며 피해 주민들의 조속한 일상 회복을 돕기 위해 힘을 보탰다.
정영두 시장은 "수해로 어려움을 겪고 있는 모든 이재민들에게 위로의 말씀을 드리며 김해시민들의 마음을 모아 신속한 복구와 일상 회복에 도움이 될 수 있도록 힘을 보태겠다"며 "복구에 참여하는 자원봉사자들의 안전한 활동을 당부드린다"고 말했다.
news2349@newspim.com