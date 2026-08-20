부산시, 북극항로 개척 시동…팬스타와 협력체계 구축

AI 핵심 요약beta
- 부산시가 20일 팬스타그룹과 북극항로 협약을 맺었다.
- 팬스타는 22일 부산항서 북극항로 시범운항에 나선다.
- 시는 화물 유치·지원으로 부산항 연관산업을 키운다.
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부산항, 유럽 아시아 물류 거점 발전
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 팬스타그룹과 국내 첫 북극항로 컨테이너선 시범운항을 앞두고 협력체계를 구축했다.
시는 20일 오후 2시 30분 시청 7층 국제의전실에서 ㈜팬스타엔터프라이즈, ㈜팬스타라인닷컴과 '북극항로 운항과 연관산업 활성화를 위한 업무협약'을 체결했다고 밝혔다.
협약식에는 전재수 부산시장과 김현겸 팬스타그룹 회장, 곽인섭 팬스타 대외협력실장 등이 참석했다.
이번 협약은 국내 선사의 북극항로 컨테이너선 시범운항을 계기로 시와 기업 간 협력 기반을 마련하기 위해 추진됐다. 시범운항 사업은 해양수산부가 추진하고 한국해양진흥공사와 한국해운협회가 주관한다.
팬스타라인닷컴은 내빙 성능을 갖춘 2800TEU급 컨테이너선 '팬스타 아크로호'를 투입한다. 이 선박은 오는 22일 부산항에서 출항해 베링해협과 북극해를 거쳐 유럽으로 향하는 일정으로 운항한다.
협약에는 시범운항 추진을 위한 협력체계 구축, 화물 유치와 행정 지원, 운항 관련 정보 공유, 북극항로 활성화 협력 등이 담겼다.
시는 관계기관 및 지역 해운·물류업계와 협력을 강화해 화물 유치와 행정 지원에 나설 방침이다. 팬스타는 운항 과정에서 확보한 항로 여건, 화물 운송, 선박 운항 자료를 시와 공유하기로 했다.
시범운항을 통해 축적되는 자료와 선사의 운항 경험을 토대로 부산이 북극항로에서 맡을 기능을 구체화하고 관련 산업 육성 방안과 지원 체계를 단계적으로 마련할 계획이다.
북극항로가 기존 수에즈운하 항로보다 운항거리와 시간을 줄일 가능성이 있는 만큼 부산항을 중심으로 물류·해운 연관산업 기반을 확충한다.
전재수 시장은 "아시아의 끝자락이었던 부산이 유럽과 아시아를 가장 빠르게 잇는 북극항로의 거점도시로 도약하는 중요한 기반이 될 것"이라며 "팬스타와 힘을 모아 대한민국 해양 물류의 새로운 길을 열고 '해양수도 부산'을 반드시 완성하겠다"고 전했다.
ndh4000@newspim.com